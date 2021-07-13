Пенсионерка из Режа нашла родных своих земляков среди героев «Дороги памяти»

Людмила Замахина считает, что парк «Патриот» должны посетить все россияне – от школьников до пенсионеров. Фото: Ольга Замахина

В музейном комплексе «Дорога памяти» подмосковного парка «Патриот» собраны сведения о 33 миллионах участников Великой Отечественной войны. Пенсионерка из Режа Людмила Замахина недавно прошла по этой галерее, чтобы поклониться подвигу своих близких, отдавших жизнь за свободу Родины, и по поручению земляков поставила памятные свечи в главном храме Вооружённых сил РФ.

Встреча в Фюрстенберге

В Реже пенсионерку Людмилу Замахину знают все, кто интересуется историей своего рода и сохранением семейных традиций. Людмила Ивановна проявила немалое упорство, восстанавливая военную биографию своего деда Алексея Уварова, и в 2016 году побывала на его могиле в Германии.

– Своего дедушку я никогда не видела. Он был призван в армию в первый год Великой Отечественной войны, оставив дома на Алтае супругу с пятью детьми, – рассказывает Людмила Замахина. – Воевал героически, был награждён орденом Красной Звезды и многими медалями. Погиб в Германии весной 1945 года. В министерстве иностранных дел мне сообщили, что сержант Алексей Уваров похоронен на мемориальном кладбище в Фюрстенберге. Мы с дочерью Ольгой навестили место его упокоения.

Эта поездка оставила глубокий эмоциональный след в душе режевлянки, всколыхнула воспоминания о детстве, проведённом на Алтае. Людмила Замахина взялась за перо, и в 2017 году вышла её книга «Пробуждение памяти».

Привет в прошлое

В прошлом году, посмотрев по телевидению репортажи с открытия главного храма Вооружённых сил России и опоясывающей его галереи «Дорога памяти», Людмила Замахина решила, что обязательно посетит парк «Патриот». Ей захотелось увидеть, как там представлена история боевого пути её деда и других воевавших родственников.

– Чем ближе я подъезжала к парку «Патриот», тем больше волновалась, – вспоминает Людмила Ивановна. – И вот передо мной «Дорога памяти – 1 418 шагов к Победе». Останавливаюсь у поискового сенсорного дисплея. По запросу получаю полную информацию об Алексее Егоровиче Уварове. Так состоялась моя вторая встреча с дедом.

Затем гостья из Режа нашла в электронной картотеке и других своих родственников: Анну Уварову, ушедшую на фронт добровольцем в 19 лет, Алексея Косенкова, награждённого медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Поклонилась своему школьному учителю: фронтовик Валентин Пикалов на Алтае вёл уроки рисования и черчения.

После пришла очередь выполнить поручения земляков. Они, узнав о намерении Людмилы Ивановны посетить парк «Патриот», попросили её найти среди героев «Дороги памяти» и своих родных. Людмила Замахина передала тёплые слова от близких братьям Рычковым – Григорию, Ивану и Степану, Якову Брусницину, Степану Белоусову, Юрию Китаеву и Никите Максимову.

Урок истории

В тематических залах галереи царит другая эпоха. Здесь можно пережить путь от трагических событий начала войны до триумфального входа Красной армии в Берлин.

– Столько там собрано информации! – восторгается Людмила Замахина. — Это и солдатские письма-треугольники чуть с обгоревшими кончиками, есть и те, что испачканы грязью, а может быть, кровью. Через стекло витрин мы можем почитать их, познакомиться с судьбами и мыслями наших защитников Отечества. Знамёна полков, дивизий, фотографии, газеты, оружие и личные вещи красноармейцев, интерактивные экспозиции. В последнем зале попадаешь на Парад Победы.

Людмила Ивановна зажгла памятные свечи в храме в честь Воскресения Христова, побывала на музейной площадке «Поле Победы», которая расположена в месте, где фашисты предприняли последнюю попытку прорваться к Москве. Изучила выставку советской военной техники.

– Радость и гордость почувствовала каждой клеточкой тела. Радость – за Победу, гордость – за свою страну. Парк «Патриот» – наглядный урок отечественной истории, он очень нужен для воспитания подрастающего поколения. Уходят очевидцы и участники тех страшных событий, поэтому столь важно хранить нашу историю, чтобы в мире почитали истинных героев, – считает Людмила Замахина.

Сержант Алексей Уваров воевал с 1941 года и погиб в конце войны в Германии. Фото: Из личного архива Людмилы Замахиной

Людмила Замахина нашла в базе данных «Дороги памяти» деда – Алексея Уварова и других родных. Фото: Ольга Замахина

Опубликовано в №125 от 14.07.2021