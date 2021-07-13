Преподаватель журфака УрФУ Елена Лозовская скончалась на 69 году жизни

Точная причина смерти супруги бывшего декана журфака УрФУ не известна. Фото: пресс-служба УрФУ.

Преподаватель департамента "Факультет журналистики", главный редактор студенческого телевидения Елена Лозовская скончалась в возрасте 68 лет. Она болела коронавирусом.

Информацию о кончине Елены Лозовской подтвердили "Областной газете" в пресс-службе УрФУ.

Напомним, информация о том, что бывший декан журфака УрФУ Борис Лозовский и его супруга Елена Лозовская заболели коронавирусом появилась 23 июня. В пресс-службе УрФУ уточнили, что заболевание протекает в лёгкой форме. Однако позже стало известно, что их обоих госпитализировали в екатеринбургскую ГКБ №14.

Оперативно получить сведения о состоянии Бориса Лозовского не удалось. Также неизвестна точная причина смерти супруги бывшего декана журфака УрФУ.

Елена Лозовская окончила факультет журналистики УрГУ в 1975 году. После выпуска она стала редактором в киноредакции Комитета по телевидению и радиовещанию Свердловского облисполкома, а в 1981 году начала преподавать на факультете журналистики дисциплины, связанные с телевидением.