На Средний Урал возвращаются цари и заводчики

Памятник Петру Великому и Никите Демидову в Невьянске весит 8 тонн. Авторы – скульптор Константин Грюнберг и архитектор Антон Мазаев. Фото: Галина Соколова

В посёлке Верх-Нейвинском на днях установили скульптуру основателю местного завода Прокопию Демидову, а в посёлке Баранчинском Кушвинского ГО торжественно вернулся на пьедестал бюст царя-освободителя Александра II. Обращение к историческим традициям стало потребностью современного общества. Два десятилетия в нашем регионе на средства меценатов и взносы рядовых горожан устанавливаются всё новые памятники венценосным особам и первым промышленникам.

Бой историческим фейкам

8 июля жители посёлка Верх-Нейвинского устроили костюмированный праздник и открыли памятник Прокопию Демидову, который два с половиной века назад распорядился построить завод на Нейве. Старший сын Акинфия Демидова Прокопий родился в Невьянске, он стал первым в семействе заводчиков уральцем по рождению.

Общепринято мнение, что Прокопий был склонен к чудачествам, увлекался ботаникой и не обременял себя заботами об уральских заводах. Однако историки выяснили, что он обладал широкими техническими познаниями и способствовал усовершенствованию металлургических переделов. Прокопий пытался расширить империю Демидовых и в 1762 году начал строить Верх-Нейвинский завод. Он действует до сей поры – это «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» (УГМК).

Жителям Верх-Нейвинского есть за что быть благодарными старшему сыну могучего Акинфия Демидова. Поэтому после реконструкции главной площади посёлка активисты общественного движения «Возрождение» решили установить на обновлённой территории памятник Прокопию Демидову.

– За финансовой помощью по изготовлению скульптуры мы обратились к директору УГМК Андрею Козицыну, и он из своих личных средств выделил 3,5 миллиона рублей, – пояснила глава Верх-Нейвинского Елена Плохих.

Ещё один исторический фейк развеяли тагильчане, установив в 2007 году памятник Николаю Никитичу Демидову. По советским канонам он – гуляка, едва не промотавший отцовское наследство, заложивший в банке завод. Современные историки дают несколько иную трактовку личности: герой Отечественной войны 1812 года, меценат. Продвигал технический прогресс на Нижнетагильском заводе, обучал за границей металлургическим наукам своих крепостных. Памятник Николаю Никитичу – уже второй в истории города. Как и первый, установленный в 1837 году, он был создан на пожертвования горожан.

В Невьянске есть памятник основателю горнозаводской династии Демидовых – Никите. На постаменте они рядом – первый Демидов и Пётр Великий. Невьянцы совершенно справедливо считают их основателями своего города. Памятник установлен в историческом центре рядом с наклонной башней и цехами старинного завода.

«Не хотим потерять ни страницы»

Появление памятников в честь последнего российского императора и его семьи связано с трагическими событиями 1918 года. На месте дома инженера Ипатьева, где большевики расстреляли венценосную чету и их детей, воздвигнут Храм-на-Крови. Рядом памятник – композиция из семи фигур, отлитых в бронзе: Николай II с наследником на руках, его супруга и дочери. Скульптурные изображения членов семьи Романовых есть также в монастыре на Ганиной Яме. А в Алапаевске в 2017 году установлен памятник великой княгине Елизавете Фёдоровне – сестре последней российской императрицы. Она приняла в этом городе мученическую смерть.

Для появления памятников коронованным особам на Среднем Урале есть и другой повод – возвращение на постаменты существовавших когда-то монументов. Издавна на Среднем Урале даже в небольших селениях было принято устанавливать на народные пожертвования памятники царственным персонам. После революции 1917 года скульптурные изображения царей отправились на переплавку, а их место заняли пролетарские вожди. В XXI веке мы стали очевидцами возвращения монархов на исторические пьедесталы.

В 2013 году состоялось торжественное открытие памятника Екатерине II в Ирбите. До 1917 года императрица уже «властвовала» на главной площади в благодарность за то, что присвоила в 1775 году селению статус города. Ирбит приобрёл привилегии в торговле, получил курс на развитие промышленности, культуры и образования. Фигура императрицы отлита из бронзы и является точной копией дореволюционного монумента.

В селе Новоипатово (Сысертский ГО) во дворе старого дома был обнаружен памятный знак из мрамора в честь Александра II. Он был установлен в селе в 1861 году в честь отмены крепостного права. Во второй раз отреставрированный знак установили в 2004 году.

Восстанавливают историческую справедливость и в Кушвинском ГО. Памятник государю-миротворцу Александру III был открыт на Заводской площади в 1901 году. Пьедестал украшали миртовая ветвь и надпись: «Население Кушвинского завода незабвенному монарху в память чудесного события 17 октября 1888 года». После крушения царского поезда под Харьковом, когда ни император, ни его семья не пострадали, в народе появилась легенда. Рассказывали, что могучий император, спасая родных, удерживал на плечах накренившуюся крышу вагона. Наверняка рабочие, рассматривая богатырскую скульптуру у заводских ворот, укреплялись в этой мысли. Рабочие собрали на этот памятник деньги, а их потомки в 1917-м отправили его в переплавку. Современные заводчане в прошлом году исправили эту ошибку.

– Мы решили сделать подарок себе и всем кушвинцам – восстановить памятникАлександру III, основываясь на исторических фотографиях. Так площадь приобрела первозданный вид, – рассказал владелец завода прокатных валков Радий Гималетдинов.

Вслед за кушвинцами вернуть государя на исторический пьедестал решили и баранчинцы. В 1889 году усердием баранчинского общества в центре посёлка был установлен бюст Александру II из чугуна, который через 28 лет был отправлен в переплавку. Недавно в посёлке был объявлен сбор средств. Всего собрано 263 тысячи рублей. Самым щедрым оказалось пожертвование мецената Геннадия Шабурова, но земляки благодарны и тем, кто внёс даже небольшой вклад. 12 июля сохранившийся постамент вновь занял государь-освободитель.

– Благодаря поддержке жителей удалось воссоздать бюст и утраченные фрагменты постамента. У нашего посёлка богатая история. И мы не хотим потерять ни одной её страницы, – пояснил член Общественной палаты Кушвинского ГО Руслан Мутных.

При воссоздании бюста Александра II в распоряжении скульптора Игоря Акимова была только старая фотография. Фото: Руслан Мутных

Скульптор Игорь Акимов из изготовил памятник Прокопию Демидову из бронзы по собственному эскизу. В руках заводчика лейка, ведь Прокопий был страстным ботаником. Фото: Надежда Кариба

Мощная фигура императора Александра III снова украшает Заводскую площадь Кушвы. Фото: Галина Соколова

Памятник Елизавете Фёдоровне Романовой был установлен в Алапаевске в 2017 году. Фото: Галина Соловьева

Памятник семье Николая II в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов