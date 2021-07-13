Возрастные евреи Екатеринбурга учатся получать знания онлайн

Благодаря помощи волонтёров десятки екатеринбургских пенсионеров научились лучше управляться со смартфонами и стали получать новые знания онлайн. Фото: Алексей Кунилов

Волонтёры екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора» бесплатно помогают пенсионерам осваивать смартфоны. Так, пожилые люди смогут научиться общаться через онлайн-сервисы и просматривать разные полезные лекции и видео, а значит, будут поддерживать своё ментальное и физическое здоровье.

– Мы запустили этот проект помощи пожилым людям «Заботливая связь» из-за распространения коронавируса, поскольку выходить на улицу, общаться и жить прежней активной жизнью пенсионерам сейчас просто опасно. Но при этом им важно сохранять ментальную и физическую активность во избежание развития возрастных заболеваний, – говорит руководитель проекта «Заботливая связь» Елена Решетова. – В итоге мы выявили одиноких пожилых людей, у которых есть ноутбуки и смартфоны, и стали проводить для них разные занятия по сохранению памяти и по общей физической подготовке.

Сейчас части подопечных центра выдали смартфоны со специально разработанной в Израиле программой, где всё настроено и максимально упорядочено для наиболее простого использования гаджета: увеличились размер и скорость нажатия кнопок на них, в быстром доступе только самые необходимые функции. В случае необходимости пенсионеры всегда могут нажать всего одну кнопку, и им на помощь придёт один из почти 20 техноволонтёров центра «Менора», который поможет разрешить любую проблемную ситуацию, связанную с пользованием смартфона.

Сотрудники центра организуют прямые эфиры, во время которых они совместно с приглашёнными специалистами проводят полезные для пожилых людей занятия.

– Это пилотный проект для России: раньше можно было встретить лишь обучающие ролики без обратной связи, - уверяет Елена Решетова. – Здесь же во время занятий происходит постоянное общение между лектором и слушателем.

Обычно для участников проекта проводят четыре онлайн-встречи. Две – в малых группах, где чаще всего проходят практические занятия, например по отработке определённого комплекса упражнений по развитию гибкости или памяти. Так у ведущих занятия есть возможность активно взаимодействовать с каждым слушателем. Две других онлайн-встречи – массовые лекции, например об истории искусств.

– Также мы рассказываем о традиционных еврейских праздниках, социальной помощи, связи поколений, – говорит Елена Решетова. – Иногда участники собираются офлайн для личного обсуждения или общего времяпровождения, но сейчас в связи с очередным подъёмом заболеваемости это затруднительно.

Сейчас в проекте участвует примерно 180 екатеринбургских пенсионеров от 74 до 94 лет. Но в «Меноре» надеются, что им удастся расшириться и что другие уральские социальные организации и волонтёрские фонды подхватят их форму работы с пожилыми людьми.

Фото: Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» и фонд «Джоинт»

Фото: Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» и фонд «Джоинт»

Опубликовано в №125 от 14.07.2021