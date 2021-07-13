Павел Креков: Роспотребнадзор не согласовал ни одно из запланированных массовых мероприятий

День города остаётся под вопросом. Он тоже пока не прошёл согласование с Роспотребнадзором. Фото: Алексей Кунилов.

Массовые мероприятия, ранее анонсированные на Среднем Урале, не прошли согласований с региональным Роспотребнадзором. Речь идёт о Крестном ходе, Дне строителя, Дне города и Курбан-байраме.

Данную информацию озвучил замгубернатора Свердловской области Павел Креков в ходе сегодняшнего брифинга.

"Наше Управление Роспотребнадзора справедливо выразило своё отрицательное отношение к проведению, в том числе Крестного хода", - заявил он, добавив, что участников всё же "никто вязать не будет".

По словам Павла Крекова, у властей одна общая позиция: "Любые массовые мероприятия, которые проводятся на подъёме заболеваемости, несут реальную опасность для здоровья". В связи с этим замгубернатора в очередной раз призвал свердловчан поберечь себя.

"Человеку придётся самому принимать решения, подвергать себя такому риску или нет. Но тем не менее мы призываем подумать о своём здоровье, о здоровье своих близких", - отметил он.

В ходе выступления представитель власти также рассказал, что сегодня на сайте Роспотребнадзора появилось постановление главного санврача России, которое регламентирует проведение массовых мероприятий. Подробнее о документе уже писала "Областная газета".

"Мы будем руководствоваться именно им (документом - прим. "ОГ"). И там предписано, что в условиях роста проведение любых массовых мероприятий должно быть минимизировано. Речь идёт о том, что никакие мероприятия свыше тысячи человек, даже на свежем воздухе, проводиться не должны", - подытожил Креков.