Организаторы Царских дней в Екатеринбурге объявили о наборе добровольцев

Основная помощь волонтёров потребуется при работе с паломниками. Фото: Владимир Мартьянов

Молодёжный отдел Екатеринбургской епархии и Православная служба милосердия приглашают всех желающих стать добровольцами Царских дней-2021. Особенно нужной помощь волонтёров будет во время проведения основных мероприятий программы.

Организаторы рассказали, что участие добровольцев потребуется непосредственно в Храме-на-Крови 16, 17 и 18 июля с 9:00 до 23:00. Желающим предстоит производить уборку подсвечников, обрабатывать антисептиками иконы и руки паломников, раздавать медицинские маски.

Помощь потребуется и при встрече паломников, и во время ночной Божественной литургии в Храме-на-Крови. Основная нагрузка на плечи волонтёров ляжет с 13:00 16 июля до 8:00 17 июля. От добровольцев потребуется оказывать помощь паломникам при размещении и при организации их питания. Также им предстоит участвовать в оцеплениях и организации проходов на богослужения.

Добровольцы будут полезны и во время мероприятий в культурно-просветительском центре «Царский», которые запланированы на 19 июля, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Желающим стать добровольцами Царских дней следует обратиться в молодёжный отел епархии (Мезенин Александр Алексеевич, +7 (982) 708-60-99 ) или в Православную службу милосердия (Елизавета, Православная служба милосердия +7 (932) 601-24-70) и сообщить свои ФИО и контактные данные.

Отметим, что вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области на фоне роста заболеваемости уделяется особое внимание. Чтобы снизить вероятность заражения паломников специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели в преддверии Царских дней дезинфекцию пяти храмов и прилегающих объектов, расположенных на территории монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма. Об этом сообщила пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Как писала «Областная газета» мероприятия в рамках Царских дней уже проводятся в Екатеринбурге. Главные события этих дней для православных верующих развернутся в пятницу, 16 июля, у Храма-на-Крови. В 16:30 на площади перед храмом начнётся всенощное бдение, а в 23:30 – Божественная литургия, по окончании которой обычно и проходил Царский крестный ход, но власти региона приняли решение в этом году его отменить. Как рассказал «ОГ» вице-губернатор Свердловской области, глава Екатеринбургской епархии с пониманием отнёсся к решению властей не разрешать проведение крестного хода из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.