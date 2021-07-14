Финансовые проблемы ЦСД, Владимир Федотов вместо Станислава Черчесова и памятники российским царям в регионе: самое интересное в номере за 14 июля

Доброе утро, дорогие читатели!

В конце прошлой недели руководитель екатеринбургского Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о помощи. Дело в том, что в пандемию театру пришлось отказаться от нескольких проектов, приносивших прибыль, и как следствие – теперь у коллектива нет возможности оплачивать аренду. ЦСД находится в здании бывшего рыбзавода (ул. Малышева, 145 А лит. Ф), арендная плата в месяц составляет 130 тысяч рублей.

В четверг в формате видеоконференции пройдёт заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Повестка пока что не опубликована, но с учётом того, что уже 1 и 4 сентября сборной России предстоит сыграть два матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года (дома с Хорватией и в гостях с Кипром), можно предположить, что РФС рассмотрит вопрос о назначении нового главного тренера национальной команды вместо уволенного после провала на чемпионате Европы Станислава Черчесова. Среди претендентов – уроженец Михайловска Владимир Федотов.

В посёлке Верх-Нейвинском на днях установили скульптуру основателю местного завода Прокопию Демидову, а в посёлке Баранчинском Кушвинского ГО торжественно вернулся на пьедестал бюст царя-освободителя Александра II. Обращение к историческим традициям стало потребностью современного общества. Два десятилетия в нашем регионе на средства меценатов и взносы рядовых горожан устанавливаются всё новые памятники венценосным особам и первым промышленникам