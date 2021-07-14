Фразы, которые жители Скипидарска не могут, но хотят сказать своему боссу.
А вы заставьте меня.
Забыл, вы, собственно, кто?
Ваш приказ находится на рассмотрении.
Да, я не сделал, и что вы сделаете?
Вы пришли не по адресу. Идите-ка по адресу!
Чур, не я! Чик-чик, я в домике!
Я, конечно, сделаю. Но осадочек останется.
Я уже сто раз говорил: сделаю! Мужик сто раз сказал – мужик сто раз сделает!
Это противоречит элементарным законам Российской Федерации!
Вы бы мне не выкали! Был тут один до вас, довыкался…
Это ещё что за шеф с бугра?
Чего тебе надобно, старче?
Ты сперва меня напои, в баньку своди, а уж потом про отчёт спрашивай.
Эта служба всем службам служба. Но ты не печалься, ложись спать, утро вечера мудренее.
Ещё раз меня перебьёте, я развернусь и ударю!
Я не могу «через не могу»!
А не слишком ли много вы на меня кладёте?
Не надо мне два раза повторять. Я вроде тут один.
Вы просите у меня годовой отчёт, но делаете это без уважения. В день свадьбы моей дочери.
Я в вашу честь петуха назову. Нет, лучше козла.
А по-моему, планёрка – полная шляпа. Стендап никакой, мысли вразброс, слабое выступление очень. При всём уважении стоит ещё поработать и вернуться с более сильным материалом. В общем, я говорю: «НЕТ».
Кто это у нас тут такой злой? Ух, какие мы злые! Утю-тю! Ну, иди сюда, дурёха, обниму.
Я вас, конечно, могу начать уважать, но зачем?
Я вам не «дорогуша»! Нашёл дешёвку!
А шли бы вы, Василий Петрович, на удалёнку!
Вот вы, трезвые, все такие умные!
А теперь я выйду, а вы меня вызовите, как положено!
Не хотите мной руководить – увольняйтесь. Никто не держит!
Подготовлено в соответствии с критериями,утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
- Опубликовано в №126 от 15.07.2021
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