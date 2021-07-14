Я вас, конечно, могу начать уважать, но зачем?

Иллюстрация: Виктор Балабас

Фразы, которые жители Скипидарска не могут, но хотят сказать своему боссу.

А вы заставьте меня.

Забыл, вы, собственно, кто?

Ваш приказ находится на рассмотрении.

Да, я не сделал, и что вы сделаете?

Вы пришли не по адресу. Идите-ка по адресу!

Чур, не я! Чик-чик, я в домике!

Я, конечно, сделаю. Но осадочек останется.

Я уже сто раз говорил: сделаю! Мужик сто раз сказал – мужик сто раз сделает!

Это противоречит элементарным законам Российской Федерации!

Вы бы мне не выкали! Был тут один до вас, довыкался…

Это ещё что за шеф с бугра?

Чего тебе надобно, старче?

Ты сперва меня напои, в баньку своди, а уж потом про отчёт спрашивай.

Эта служба всем службам служба. Но ты не печалься, ложись спать, утро вечера мудренее.

Ещё раз меня перебьёте, я развернусь и ударю!

Я не могу «через не могу»!

А не слишком ли много вы на меня кладёте?

Не надо мне два раза повторять. Я вроде тут один.

Вы просите у меня годовой отчёт, но делаете это без уважения. В день свадьбы моей дочери.

Я в вашу честь петуха назову. Нет, лучше козла.

А по-моему, планёрка – полная шляпа. Стендап никакой, мысли вразброс, слабое выступление очень. При всём уважении стоит ещё поработать и вернуться с более сильным материалом. В общем, я говорю: «НЕТ».

Кто это у нас тут такой злой? Ух, какие мы злые! Утю-тю! Ну, иди сюда, дурёха, обниму.

Я вас, конечно, могу начать уважать, но зачем?

Я вам не «дорогуша»! Нашёл дешёвку!

А шли бы вы, Василий Петрович, на удалёнку!

Вот вы, трезвые, все такие умные!

А теперь я выйду, а вы меня вызовите, как положено!

Не хотите мной руководить – увольняйтесь. Никто не держит!

Иллюстрация: Виктор Балабас

Подготовлено в соответствии с критериями,утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №126 от 15.07.2021