Туристы открывают Верхнюю Туру

Как и все уральские города-заводы, Верхняя Тура начиналась с плотины. Фото: Галина Соколова

Принято считать, что всё удивительное находится от нас далеко: в экзотических странах, на тёплых морях. Семья тагильчан Донец тоже любит дальние путешествия, но умеет делать открытия и в территориях по соседству. Практически каждые выходные семейство в поисках ярких эмоций отправляется по новому адресу. Выбрать пункт назначения им помогает «Областная газета».

– Получаем «ОГ» и отмечаем для себя объекты в 100-километровой зоне вокруг Нижнего Тагила, интересные для семейного отдыха, – рассказывает Андрей Донец, – Ранее мы проложили маршрут на спорткомплекс горы Белой, познакомились с обитателями николо-павловского зоопарка и висимской зоофермы, посмотрели на достопримечательности Невьянска. Нынче, прочитав несколько статей о Верхней Туре, отправились прогуляться по этому городу.

Действительно, новости из небольшого города Горнозаводского управленческого округа часто появляются в нашем издании: здесь обновили набережную, открыли Парк молодожёнов и Парк здоровья. Проект реконструкции набережной Верхней Туры в 2018 году первым победил во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Грант Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ составил 30 миллионов рублей, ещё 70 миллионов добавили из областного и муниципального бюджетов. Осенью 2019-го у верхнетуринцев появилась замечательная общественная территория.

– О такой набережной может мечтать каждый город. Начали экскурсию от отреставрированной водной станции, построенной ещё в 1956 году. Приятно было пройтись по уложенным цветной плиткой дорожкам, заглянуть в беседки, отделанные железными кружевами. Но больше всего нас поразил музей под открытым небом, где выставлены артиллерийские артефакты. Сразу стало понятно, что стоящий рядом завод не первый век работает на оборону страны, – делится Андрей Донец.

– А ещё понравилось, что каждый житель может выступить в роли гида – люди знают историю своего города, – добавляет его супруга Ирина, – например, гуляющая по берегу пенсионерка Людмила Ивановна Кравцова возле макета старинного автомобиля рассказала нам о местном умельце Дмитрии Петунине. Он в 1914 году смастерил деревянный автомобиль и 40 лет ездил на нём. Машина развивала скорость до 10 км/ч и могла перевозить 320 кг груза. После этого рассказа мы ещё больше зауважали трудолюбивых жителей Верхней Туры.

Молодым туристам также понравилось заботливое отношение верхнетуринцев к детям. Игровые площадки есть не только на всех новых объектах благоустройства, но и в обычных дворах.

– Современными площадками сегодня никого не удивишь, а мы нашли во дворе на улице Машиностроителей игровой комплекс советского образца. Железные качели, домик, песочница – всё в отличном состоянии, ярко окрашено. Респект и жителям, и управляющей компании, – говорит Ирина Донец.

Больше всего гости Верхней Туры опасались бытовых неудобств, но и тут городок их не разочаровал.

– По совету жителей пообедали в пельменной, находящейся по соседству с набережной. Цены ошеломили, – признался глава семейства Донцов, – на полный обед для каждого вышло не более 80 рублей. Есть и несколько кафе. Общественные туалеты бесплатные. В итоге поездка обошлась нам в смешную сумму. Советуем посетить город всем бюджетным туристам, а также тем, кто привык стесняться того, что живёт на Урале.

Комментарий Иван Веснин, глава Верхней Туры: – Очень рад, что преображение города оценили не только его жители, но и гости. Знаю, что к нам зачастили свадебные кортежи, молодёжь из соседних муниципалитетов. На достигнутом останавливаться не намерены. Чтобы набережная получила продолжение, вновь подали заявку на участие во всероссийском конкурсе. Также в 2022 году планируем начать строительство Дворца культуры.

Маленький город рад гостям. Фото: Галина Соколова

Самое свежее «новоселье» – Парк здоровья. Фото: Галина Соколова

Семья Донец путешествует по курсу, проложенному «Областной газетой». Фото: Галина Соколова

Фото: Галина Соколова

Фото: Галина Соколова