На ремонт Дворца молодёжи в Екатеринбурге готовы потратить 5,5 миллиона рублей

Вход с обратной стороны ремонтировать не планируют. Фото: Яндекс.Карты, панорама.

В Екатеринбурге отремонтируют здание Дворца молодёжи. На обновление готовы выделить 5,5 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В планах - монтаж стеновых панелей на центральном входе и установка дверей концертного зала. Максимальная стоимость закупки - 5 миллионов 552 тысячи 600 рублей. Подрядчика найдут до конца июля. Работы должны завершиться в течение 60 дней со дня заключения договора.

Напомним, ремонт сейчас идёт и в парке рядом с Дворцом молодёжи. Сейчас там идёт второй этап реконструкции. Открытие было запланировано на осень этого года, но мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил ускориться и завершить благоустройство к Дню города.