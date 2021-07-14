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Общество
14 июля 2021, 16:00

На ремонт Дворца молодёжи в Екатеринбурге готовы потратить 5,5 миллиона рублей

Задний вход дворца молодёжи

Вход с обратной стороны ремонтировать не планируют. Фото: Яндекс.Карты, панорама.

В Екатеринбурге отремонтируют здание Дворца молодёжи. На обновление готовы выделить 5,5 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В планах - монтаж стеновых панелей на центральном входе и установка дверей концертного зала. Максимальная стоимость закупки - 5 миллионов 552 тысячи 600 рублей. Подрядчика найдут до конца июля. Работы должны завершиться в течение 60 дней со дня заключения договора.

Напомним, ремонт сейчас идёт и в парке рядом с Дворцом молодёжи. Сейчас там идёт второй этап реконструкции. Открытие было запланировано на осень этого года, но мэр Екатеринбурга  Алексей Орлов поручил ускориться и завершить благоустройство к Дню города.

Областная газета Свердловской области

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На ремонт Дворца молодёжи в Екатеринбурге готовы потратить 5,5 миллиона рублей