Хранители истории

Интервью с Тарабориным Романом Сергеевичем – начальником управления архивами Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

В конце мая общественность Среднего Урала взбудоражила новость о кадровых перестановках в управлении архивами Свердловской области. Прежний начальник этого ведомства Александр Александрович Капустин возглавлял его более 30 лет, а 1 июня на его должность был назначен заместитель председателя Уставного суда региона Роман Тараборин. Спустя полтора месяца «Облгазета» встретилась с ним на новом рабочем месте.

– Роман Сергеевич, прошло не так много времени после вашего назначения. Уже успели вникнуть в специфику архивной службы?

– Вы правильно сказали, что это довольно специфическая сфера, но она так или иначе фигурирует во многих отраслях народного хозяйства, поскольку каждое юридическое лицо должно как минимум вести документы по личному составу и хранить у себя различную отчётность. Месяц с небольшим работы в новой должности уже позволяет мне видеть какие-то перспективы и приоритеты в архивном деле, на которые стоит обратить внимание прежде всего.

– О каких направлениях идёт речь?

– В первую очередь это деятельность управления как самостоятельного органа исполнительной власти. Это тот перечень вопросов, который касается его внутренней организации, – кадровая служба, информационно-аналитическая работа, бухгалтерия, комплектование и учёт архивных документов, государственный контроль в сфере архивного дела, подведомственные учреждения. Как начальник ведомства, я вижу где-то оптимизацию, а где-то и ускорение нашей работы. Для меня самое главное, чтобы все шестерёнки этой системы крутились в нужном направлении, чтобы между подразделениями обеспечивалось взаимодействие на должном уровне, чтобы максимально правильно были выстроены коммуникации между сотрудниками и чтобы они обладали необходимыми компетенциями. Настрой у меня сугубо позитивный: механизм работает — и он должен работать. Но время от времени мы должны синхронизировать и поднастраивать его элементы.

– Уже со всеми коллегами познакомились?

– В целом да. На этой неделе у меня ещё остался выезд в Центр документации общественных организаций Свердловской области — после этого будет полный охват наших подведомственных учреждений. А буквально во вторник я посетил Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области, которым сейчас руководит мой предшественник Александр Капустин. Мы с ним один-два раза в неделю встречаемся, советуемся, консультируемся. Я считаю, что преемственность поколений — это очень важно для передачи опыта, знаний и навыков. Они пригодятся нам уже в ближайшее время: с 1 января 2022 года на всей территории России наряду с региональным в архивном деле устанавливается федеральный государственный контроль. Поэтому сейчас мы активно занимаемся тем, чтобы привести областное законодательство в этой сфере в соответствие с федеральным.

– Ни для кого не секрет, что в России архивные хранилища уже почти полностью заполнены. Насколько мне известно, в Свердловской области такая проблема тоже есть…

– Две недели назад я был в Москве на встрече с руководителем Федерального архивного агентства РФ Андреем Артизовым. Он меня посвятил в определённые планы своего ведомства, которые уже отчасти реализуются. На данный момент идёт возведение филиала Государственного архива РФ в городе Обнинске Калужской области, практически согласован проект строительства такого же филиала в Самаре. Наверное, дальше Росархив будет расширять эту деятельность. Возможно, когда-нибудь что-то подобное появится и в Свердловской области. Но пока говорить об этом преждевременно.

– Оцифровка документов позволит решить вопросы с архивохранилищами?

– Безусловно. Это одно из наших приоритетных направлений деятельности, ведь любая бумага подвержена старению. Я уже посмотрел статистику последних лет по оцифровке — как это работает, чего мы достигли, какие у нас мощности, силы и средства. В первую очередь я имею в виду технику, которая есть на балансе наших архивных учреждений и Центра микрографии. Работа эта на годы — она очень кропотливая, требует больших усилий и большого объёма времени. Мы ею должны заниматься однозначно, потому что архивные документы – это наше историко-культурное наследие. Историю мы должны хранить. На это заложены бюджетные средства: потенциал технический и человеческий будет только увеличиваться. Кроме того, оцифровка документов и их публикация на электронных ресурсах значительно упрощает работу пользователей.

– Каким образом?

– В 90-е годы, когда мне нужно было писать дипломную работу по теории и истории права, я работал с такими известными нормативными актами, как Полное собрание законов и Свод законов Российской империи. Для этого я ездил в Москву и Санкт-Петербург, посещал Российский государственный исторический архив, Российскую государственную библиотеку и Российскую национальную библиотеку. Доступ к этим документам был крайне сложным и ограниченным — нельзя было их ксерокопировать и фотографировать, поэтому нужную информацию приходилось переписывать от руки. А сейчас пожалуйста — заходим на сайт РНБ, и там всё это уже есть в оцифрованном формате – полная свобода для деятельности историков и исследователей! Технологии не стоят на месте. Я думаю, что цифровизация будет развиваться семимильными шагами. Всё идёт к тому, что скоро все документы будут по большей части только в электронном виде.

– Большое внимание управление архивами всегда уделяло выставкам исторических документов, научным конференциям и другим просветительским мероприятиям. Эта работа тоже будет продолжена?

– Она будет расширяться. Я обратил внимание коллег на актуализацию тематических мероприятий, повышение их востребованности гражданским обществом и органами власти всех уровней. Мне бы хотелось, чтобы памятные даты проходили не обособленно, а во взаимодействии с родственными нам организациями, в частности, с профильными ведомствами и вузами. Например, 12 января 2022 года исполняется 300 лет прокуратуре России. Это ярчайшее событие в жизни нашего государства. И естественно, мы не можем не принять в нём участия. У нас есть прокуратура Свердловской области, есть Уральский государственный юридический университет, подготовивший многих известных выпускников, в том числе представителей органов прокуратуры. У этих организаций имеются современные документы, но документы советского периода хранятся у нас. Вместе мы можем сделать празднование юбилея прокуратуры ещё масштабнее и значительнее.

– Вы наверняка уже познакомились с архивными фондами. Какой документ вас поразил больше всего?

– Мне запомнился один документ, который отличается не столько своей древностью, сколько уникальностью для нашего региона. В Государственном архиве Свердловской области я познакомился с решением о создании Уральской республики и её Конституцией. Я, конечно, будучи ещё ребёнком, много слышал об этом. А увидев воочию подписи руководителей исполнительных и законодательных органов Свердловской области и соседних регионов, окончательно убедился, что это уникальный документ современной истории, потому что за последние 30 лет отношения субъектов РФ с федеральным центром сильно трансформировались.

– До назначения на новую должность вы долгое время трудились в Уставном суде Свердловской области. Есть точки соприкосновения вашей прошлой работы с архивной службой?

– С точки зрения архивного дела Уставный суд — такой же госорган, как и все. С номенклатурой и перечнем документов, которые подлежат обязательному хранению, постоянному или временному. Что касается Уставного суда, то после принятия поправок в Конституцию РФ все конституционные и уставные суды субъектов РФ подлежат упразднению до 1 января 2023 года. Но независимо от этого у нас судьи Уставного суда назначались на срок шесть лет. Срок моего избрания закончился в конце апреля этого года. А в мае в силу стечения определённых обстоятельств я оказался в управлении архивами. Когда Уставный суд прекратит своё существование, он будет обязан передать документы на хранение в архив.

– Погружение в архивное дело отразилось на вашей занятости во внерабочее время?

– Конечно, времени катастрофически не хватает. Не могу поверхностно касаться рабочих вопросов – стараюсь вникнуть во все вопросы архивного дела. Плюс с 2000 года я ещё никогда не бросал преподавательскую работу в Уральском институте управления РАНХиГС. Это тоже накладывает свой отпечаток на занятость.

Досье Роман Тараборин родился в Свердловске в 1979 году. В 2000 году с отличием окончил Уральский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция» и поступил в аспирантуру Уральской академии государственной службы. После её окончания работал в этом вузе на различных должностях. С 2012 года и по сей день – заведующий кафедрой теории и истории государства и права. В 2015 году стал судьёй Уставного суда Свердловской области, а в 2020 году – заместителем председателя суда. Доктор юридических наук, доцент, автор более 100 научных и методических работ.

Справка «ОГ» Управление архивами Свердловской области образовано 10 декабря 1991 года. В структуру управления входят 7 подведомственных учреждений: Государственный архив Свердловской области,

Государственный архив административных органов Свердловской области,

Государственный архив документов по личному составу Свердловской области,

Центр документации общественных организаций Свердловской области,

Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области,

Государственный архив в Ирбите

Государственный архив в Красноуфимске. Общая численность их сотрудников превышает 300 человек. В доковидный 2019 год число пользователей архивных документов в регионе составило более 229 тысяч человек.