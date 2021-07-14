В День взятия Бастилии уральских медиков угостили французскими обедами

Пьер-Ален Коффинье лично приехал в ЦГБ №3 и вручил медикам французские обеды с русским акцентом. Фото: Павел Ворожцов

Во Франции 14 июля отмечался национальный праздник – День взятия Бастилии. В прошлом году из-за пандемии традиционный парад был отменён – вместо него в Париже чествовали медиков. Генеральное консульство Франции в Екатеринбурге не осталось в стороне и также организовало акцию в поддержку уральских врачей. В этом году Генеральный консул Пьер-Ален Коффинье продолжил добрую традицию – он лично приехал в ЦГБ №3 и вручил медицинским работникам обеденные наборы, состоящие из блюд традиционной французской кухни с русским акцентом.

К зданию больницы, в котором сейчас расположены «красные зоны», французский дипломат приехал на машине, в багажнике которой лежали пакеты с угощениями. Именно в этой больнице Пьер-Ален Коффинье прошёл вакцинацию российской вакциной от коронавируса. По словам дипломата, после прививки он чувствовал себя хорошо и на протяжении нескольких месяцев после неё не болел гриппом.

- Ситуация похожа: как в России, так и во Франции для того, чтобы минимизировать вирус, необходимо быть привитыми на 80%, – подчеркнул господин Коффинье.

Обращаясь медикам, дипломат отметил, что в день праздника он хотел бы поделиться атмосферой, которая царит во Франции, и поблагодарить врачей и весь медицинский персонал, выполняющих свой профессиональный долг.

Акция продлится три дня. За это время обеды получат 210 медиков из ЦГБ №3 и ГКБ № 2. Каждый день ассортимент блюд будет меняться.

- Сегодня в меню ниццкий салат Нисуаз, поскольку Ницца очень любит Россию, русских людей. В качестве основного блюда мы предложили судака с рисом и овощами, запечёнными по-французски. На сладкое шеф-повар предложил Десерт Павловой, он был придуман французским кондитером в честь русской балерины Анны Павловой. Я надеюсь, что эти блюда вам понравятся, – пожелал врачам приятного аппетита французский дипломат.

В ответной речи медики поздравили гостя с национальным праздником и поблагодарили за внимание к работе врачей, особенно тех, что находятся на переднем крае – в «красной зоне».

- Мы очень тронуты таким вниманием со стороны консульства. Нам очень приятно, что иностранные граждане сопереживают нам и хотят разделить с нами свой праздник. Борьба с коронавирусом – это общая мировая проблема, и она объединяет все страны, – сказала заместитель главного врача по медицинской части ЦГБ №3 Марина Мазурова.

Добавим, что, по словам официального представителя МИД РФ в Екатеринбурге Александра Харлова, ведомство тесно взаимодействует с консульскими учреждениями по вопросам вакцинации. Благодаря министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области и региональному минздраву на данный момент в городе привито более 20% иностранных дипломатов и членов их семей.