Администрация Екатеринбурга утвердила проект логоцентра недалеко от Шарташа

Общая площадь проектируемой территории — 162 га. Фото: скрин из "Екатеринбургского вестника"

Администрация Екатеринбурга согласовала проект транспортно-логистического центра. Его разместят севернее озера Шарташ на площади в 162 га.

На этой территории инвестор построит железнодорожные пути и контейнерные площадки. Здесь будет остановка грузовых поездов с товарами различной категории. Строительство планируют завершить к 2024 году. Информацию об этом опубликовали в "Екатеринбургском вестнике".

Если конкретизировать место постройки, то это будет рядом с посёлком Калиновский. Транспортно-логистический центр получил название "Уральский". Он займёт площадь в 123 га, ещё 6,6 га отдадут приёмно-отправочному парку. Вся проектируемая площадь составляет 162 га.

В список работ, которые должен выполнить подрядчик, также включена реконструкция 1,6 км участка улицы Мурзинской, а также строительство дублирующего проезда длиной 1,2 км: его ширина составит от 8 до 14,5 метров, тротуаров и велодорожек — 3 м.

Строительством логистического центра занимается компания "Екатеринбургский транспортный терминал". Инвестор планирует вложить в этот проект 10-11 млрд рублей.

Напомним, соглашение о создании на территории Свердловской области транспортно-логистических центров было подписано в июле прошлого года. Подобные грузовые хабы позволят вывести из крупных городов часть грузовых потоков, снизить финансовые издержки и увеличить скорость перевозок.

В конце июня с жителями посёлка Калиновский встретилась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она выслушала их претензии, пожелания и попросила мэрию Екатеринбурга учесть пожелания жителей посёлка при проектировании центра.