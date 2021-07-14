Темы дня

Общество
14 июля 2021, 19:42

Администрация Екатеринбурга утвердила проект логоцентра недалеко от Шарташа

  Анна Митчина
Карта

Общая площадь проектируемой территории — 162 га. Фото: скрин из "Екатеринбургского вестника"

Администрация Екатеринбурга согласовала проект транспортно-логистического центра. Его разместят севернее озера Шарташ на площади в 162 га.

На этой территории инвестор построит железнодорожные пути и контейнерные площадки. Здесь будет остановка грузовых поездов с товарами различной категории. Строительство планируют завершить к 2024 году. Информацию об этом опубликовали в "Екатеринбургском вестнике".

Если конкретизировать место постройки, то это будет рядом с посёлком Калиновский. Транспортно-логистический центр получил название "Уральский". Он займёт площадь в 123 га, ещё 6,6 га отдадут приёмно-отправочному парку. Вся проектируемая площадь составляет 162 га.

В список работ, которые должен выполнить подрядчик, также включена реконструкция 1,6 км участка улицы Мурзинской, а также строительство дублирующего проезда длиной 1,2 км: его ширина составит от 8 до 14,5 метров, тротуаров и велодорожек — 3 м.

Строительством логистического центра занимается компания "Екатеринбургский  транспортный терминал". Инвестор планирует вложить в этот проект 10-11 млрд рублей.

Напомним, соглашение о создании на территории Свердловской области транспортно-логистических центров было подписано в июле прошлого года. Подобные грузовые хабы позволят вывести из крупных городов часть грузовых потоков, снизить финансовые издержки и увеличить скорость перевозок. 

В конце июня с жителями посёлка Калиновский встретилась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она выслушала их претензии, пожелания и попросила мэрию Екатеринбурга учесть пожелания жителей посёлка при проектировании центра.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.07.2021, 19:42 / Общество
Администрация Екатеринбурга утвердила проект логоцентра недалеко от Шарташа
14.07.2021, 19:05 / Общество
Екатеринбурженка оставила кота в аэропорту Кольцово. Транспортная прокуратура организовала проверку
14.07.2021, 18:28 / Общество
С 24 июля возобновятся авиарейсы из России во Францию и Чехию
14.07.2021, 18:11 / Общество
Уральцам предложили вернуть 10% от стоимости поездки в пригородных поездах
14.07.2021, 17:14 / Общество
Архитектурно-градостроительный совет уральской столицы принял концепцию "Екатеринбург-сити"