Екатеринбурженка оставила кота в аэропорту Кольцово. Транспортная прокуратура организовала проверку

Сотрудники аэропорта Кольцово приютили брошенного кота и передали в приют для бездомных животных. Фото: Instagram аэропорта Кольцово.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку сообщений об отказе перевозить животное пассажирки авиарейса Екатеринбург-Москва. Сотрудники аэропорта Кольцово приютили брошенного кота и передали в приют для бездомных животных.

Сотрудники Кольцово обнаружили кота на площади перед аэропортом.

"Выяснилось, что от домашнего питомца отказалась одна из пассажирок. Спасти животное от бродячей жизни удалось только благодаря усилиям сотрудников аэропорта и зоозащитников. Сейчас кот передан в приют для бездомных животных", - говорится на странице аэропорта Кольцово в Instagram.

Сотрудники воздушной гавани просят пассажиров ознакомиться с правилами перевозки домашних животных теми или иными авиакомпаниями заранее.

По данным с сайта Уральской транспортной прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства проверят исполнение воздушного законодательства. В случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

"Провозить домашнее животное в салоне воздушного судна можно с предварительного согласия авиаперевозчика, если такая возможность предусмотрена правилами авиакомпании, в других случаях животное перевозят в багажном отделении самолета", - пояснили в прокуратуре.