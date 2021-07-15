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Общество
15 июля 2021, 05:55

Интервью с начальником управления архивами, путешествия тагильчан и новая трасса для суперкросса в Каменске-Уральском: самое интересное в номере за 14 июля

Доброе утро, дорогие читатели!

В конце мая общественность Среднего Урала взбудоражила новость о кадровых перестановках в управлении архивами Свердловской области. Бессменный начальник этого ведомства Александр Капустин, который его организовал и возглавлял более 30 лет, ушёл в отставку по личным причинам. А 1 июня на его должность был назначен судья Уставного суда региона Роман Тараборин. Спустя полтора месяца «Облгазета» встретилась с ним на новом рабочем месте.

Принято считать, что всё удивительное находится от нас далеко: в экзотических странах, на тёплых морях. Семья тагильчан Донец тоже любит дальние путешествия, но умеет делать открытия и в территориях по соседству. Практически каждые выходные семейство в поисках ярких эмоций отправляется по новому адресу. Выбрать пункт назначения им помогает «Областная газета».

В Каменске-Уральском на стадионе «Металлург» появилась новая трасса для суперкросса. Испытания прошли успешно, на очереди первое официальное соревнование – этап чемпионата России с участием сильнейших мотогонщиков России.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
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Областная газета Свердловской области
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