В России стартовал приём заявлений на выплату в 10 тысяч для детей-школьников

Деньги придут как раз к началу учебного года, чтобы родители успели собрать детей в школу. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 15 июля, в России стартовал приём заявлений на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей для детей школьного возраста. Перечисление денег начнётся 16 августа.

Подать заявление можно дистанционно на портале госуслуг либо лично через клиентскую службу ПФР. При первом способе обращения никаких справок не потребуется.

Напомним, Президент России Владимир Путин в начале июля подписал указ о назначении такой выплаты. Согласно ему, все семьи, где есть дети школьного возраста от шести до 18 лет, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Также на них могут претендовать дети от 18 до 23 лет, которые имеют ограничения по здоровью и всё ещё продолжают обучение в школе. Всего планируют охватить более 20 млн детей. На эти цели выделено 204 млрд рублей.

Добавим, 11 июля началось тестирование механизма уведомлений с портала "Госуслуг", который должен помочь сократить время на составление заявления.В личном кабинете портала форма документа заполняется на каждого ребёнка-школьника автоматически. После этого гражданин получает уведомление с просьбой проверить корректность внесённых данных. После этого можно отправить готовое заявление.

Во время тестирования такое уведомление получило 12,5 млн родителей. Из них по итогам рассылки выплаты оформили уже 7 млн человек на 9,8 млн детей, сообщает ТАСС.

Деньги начнут приходить с 16 августа. Выплату можно получить только безналично, то есть на карту. При этом банковская карта может обслуживаться любой платёжной системой. Подать заявление можно до конца октября 2021 года.

Читайте также:

Все выплаты и льготы семьям в Свердловской области.