Из-за ярмарки выходного дня в Ревде ограничат движение на улице Мира

Торговые палатки появятся в эти выходные. Фото: Владимир Мартьянов.

В Ревде 17 и 18 июля состоится ярмарка выходного дня на улице Мира. Движение транспорта в месте проведения будет ограничено.

Торговые палатки традиционно появятся напротив дома №35 по Мира. В связи с этим на указанном участке будет ограничено движение транспорта с 08:00 до 17:00 в оба дня. При этом проезды во дворы близстоящих домов перекрываться не будут, сообщает администрация муниципалитета.

Обращаясь к автолюбителям, мэрия также информирует о необходимости убрать личный транспорт с указанного участка улицы. Горожан просят заранее планировать маршрут своего движения.

Фото: пресс-служба мэрии