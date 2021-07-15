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Общество
15 июля 2021, 10:05

Из-за ярмарки выходного дня в Ревде ограничат движение на улице Мира

ярмарка

Торговые палатки появятся в эти выходные. Фото: Владимир Мартьянов.

В Ревде 17 и 18 июля состоится ярмарка выходного дня на улице Мира. Движение транспорта в месте проведения будет ограничено.

Торговые палатки традиционно появятся напротив дома №35 по Мира. В связи с этим на указанном участке будет ограничено движение транспорта с 08:00 до 17:00 в оба дня. При этом проезды во дворы близстоящих домов перекрываться не будут, сообщает администрация муниципалитета.

Обращаясь к автолюбителям, мэрия также информирует о необходимости убрать личный транспорт с указанного участка улицы. Горожан просят заранее планировать маршрут своего движения.

Фото: пресс-служба мэрии

Напомним, по пятницам "Областная газета" публикует список всех ярмарочных площадок в городах Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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