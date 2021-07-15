МЧС России разработало поправки в Правила противопожарного режима, касающиеся дачников

Предлагается вдвое сократить расстояние до построек при разведении костров в населённых пунктах. Фото: Алексей Кунилов

МЧС России подготовило изменения в Правила противопожарного режима. Ведомство предлагает смягчить ограничения на разведение костров и сжигание мусора, травы, листвы и других отходов на дачных участках и в деревнях.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия поправок открытый огонь можно будет разводить на землях общего пользования населённых пунктов, а также на территориях частных домовладений при условии соблюдения правил.

Действующие обновлённые Правила противопожарного режима вступили в силу с 1 января 2021 года. Для сжигания мусора потребуется яма до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров. Можно использовать металлическую бочку с крышкой, объёмом не более одного кубического метра. Яма для огня должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания или хозяйственной постройки, а также не менее чем в 100 метрах от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев. До лиственного леса или отдельно стоящего дерева должно быть не менее 30 метров.

Из-за этих норм большинство дачников и садоводов лишились возможности законно разжигать костры на своих "шести сотках". Новая редакция Правил предлагает сократить минимально допустимое расстояние от огня до построек. Прилегающую к яме для костра территорию потребуется очистить от сухостоя и горючих материалов лишь на 10 метров, а также отделить её 40-сантиметровой противопожарной траншеей. При сжигании сухостоя в закрывающихся бочках или баках траншею можно не копать, зону очистки от горючих материалов сократить до 2 метров, а расстояние до ближайших деревьев — в два раза (25 метров до хвойных деревьев, 15 — лиственных).

Что касается мангалов, то их предложено использовать на земельных участках населённых пунктов при условии соблюдения противопожарного расстояния до сооружений - 5 метров, зона от горючих материалов очистки вокруг мангала – до 2 метров.