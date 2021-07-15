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15 июля 2021, 12:36

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за брошенных питомцев

Инициатива озвучена на фоне инцидента с брошенным в аэропорту Кольцово котом. Фото: Галина Соловьёва

Инициатива озвучена на фоне инцидента с брошенным в аэропорту Кольцово котом. Фото: Галина Соловьёва

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за брошенных питомцев. Документы поступили на рассмотрение парламентариев на фоне инцидента с забытым в екатеринбургском аэропорту Кольцово котом.

Поправки в законодательство об обращении с животными инициировали депутаты, сообщает ТАСС. По словам главы комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, бросать животных недопустимо. Так он отреагировал на ситуацию с найденным в аэропорту Екатеринбурга котом.

Парламентарий напомнил, что действующее законодательство, запрещает отказываться от животных, не пристроив их новому хозяину или не передав в приют. Он добавил, что в разработке поправок принял участие председатель комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, передаёт «ДумаТВ».

Как писала «Областная газета», 14 июля Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту оставления кота в екатеринбургском аэропорту Кольцово одной из пассажирок рейса Екатеринбург — Москва. Сотрудники приютили брошенного кота, а затем передали зоозащитникам.

Областная газета Свердловской области

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