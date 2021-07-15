Куда обращаться по ремонту проводного радио?

Многие приёмники, которыми пользуются абоненты проводного радио, сегодня экспонируются в музеях. За год количество пользователей этой услуги в Свердловской области сократилось с 25 тысяч до 19 тысяч. Фото: Александр Исаков

Проводное радио сегодня многим кажется анахронизмом, но эта услуга существует и весьма популярна среди пенсионеров. Об этом свидетельствуют частые звонки наших читателей в редакцию с жалобами на плохую работу их домашних радиоточек.

– Уже два месяца во всём доме радио не говорит, и не до кого мы не можем дозвониться, чтобы нам его починили, хотя деньги платим исправно, – пожаловался в редакцию старший дома №92 на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге пенсионер Алексей Родионов.

Эту жалобу мы адресовали в Екатеринбургский филиал ПАО «Ростелеком» и вскоре последовал ответ: «работа радиоточки восстановлена, перерасчёт за время, когда услуга не была оказана, произведён». Позвонили Алексею Ивановичу, он подтвердил: «радио работает». Недавно с аналогичной просьбой обратилась и екатеринбурженка Римма Дьякова, проживающая в доме 18, корпус 2, на проезде Решетникова. Зачастую пенсионеры не знают, куда звонить в этих случаях.

Как сообщили в филиале компании «Ростелеком», «чтобы подать обращение по работе услуги, достаточно позвонить в единую службу поддержки по телефону 8 800 1000 800. Кроме того, во многих населённых пунктах Свердловской области действуют отдельные телефоны по приёму заявок, связанных с проводным радио. Телефон бюро ремонта проводного вещания в Екатеринбурге – 8 (343) 371–09–05.

Опубликовано в №127 от 16.07.2021 под заголовком «Куда звонить по ремонту проводного радио?»