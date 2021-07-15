Вместо свалок – заводы

Пока краснотурьинцы изучают завод по эскизам, он заработает только в 2025 году. Фото: Пресс-служба ООО «Компания «РИФЕЙ»

Экологическая реформа, которая обходится нам недёшево, призвана решить проблему утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также подготовить значительную их часть к вторичному использованию. Огромные свалки, что отбирают у нас всё новые территории и нещадно смрадят, должны уйти в прошлое. Мусор примут заводы, где большую часть ресурсов отберут для вторичной переработки. В северной зоне Свердловской области по обращению с ТКО реализуются два таких проекта.

Краснотурьинская стройка

На севере области сбор и транспортировка ТКО обходятся дороже всего в регионе. Тариф на это полугодие за кубометр мусора для свердловчан, проживающих севернее Невьянска, составляет 619,87 рубля (в западной зоне 471,97 рубля, в восточной – 497,79 рубля). Взглянув на карту, вы поймёте, почему так происходит. Населённых пунктов там куда меньше, зато территория огромна. Кроме того, в инвестиционную составляющую тарифа компании-оператора «Рифей» входят расходы на строительство комплекса по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Краснотурьинске. Стройка там уже стартовала.

– В составе комплекса будут мусоросортировочный завод и участок компостирования. Проектная мощность завода – 129 тысяч тонн ТКО в год, – пояснил исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Фёдор Потапов.

При сортировке на заводе будут выделять фракции, годные для вторичной переработки: стекло, пластик, бумагу и картон, чёрные и цветные металлы. Из органических ТКО изготовят техногрунт – инертный материал, который используют для отсыпки полигонов. Отходы, непригодные для вторичного использования, продолжат вывозить на полигон, но перед отправкой поместят в пресс-компактор, который уменьшит их объём в пять раз.

Пока свой завод краснотурьинцы изучают по эскизам – пуск объекта запланирован на 2025 год. Сегодня на площадке ведутся земляные работы. До конца года планируется завершить выравнивание рельефа, выполнить заливку фундамента и обеспечить объект инженерной инфраструктурой.

Со следующего года будут расти здания: административно-бытовой и контрольно-весовой корпуса, пункт компостирования. Подрядчиком работ выступает московское ООО «Интертехэлектро». Стоимость контракта составила 1,2 млрд рублей.

Нижнетагильская концессия

В 2018 году АО «Облкоммунэнерго» и администрация Нижнего Тагила заключили концессионное соглашение, в рамках которого планируется построить мусороперерабатывающий комплекс мощностью не менее 185 тысяч тонн ТКО в год и новый полигон для захоронения отходов. Объём инвестиций составит 4 млрд 17 млн рублей, а плата администрации – 4 млрд 5 млн рублей.

По первоначальному плану сортировочные линии должны были заработать в этом году, но стройка далеко не продвинулась. Общественники Нижнего Тагила не раз выступали против строительства завода на Кушвинском тракте, ссылаясь на близость коллективных садов и питьевого водоёма. Они провели независимую экспертизу рисков воздействия на окружающую среду и инициировали народный референдум по запрету строительства. Референдум провести не удалось, повлиять на выводы государственных экспертов – тоже.

На днях комиссия государственной экологической экспертизы выдала положительное заключение по проекту строительства мусоросортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле в районе Кушвинского тракта. Теперь концессионер может приступить к строительству. Комплекс должен быть сдан в конце 2022 года. Будущий завод должен отбирать 11% отходов для вторичного использования и ещё 19% – для изготовления техногрунта.

В Нижнем Тагиле заканчиваются сроки действия существующих мусорных полигонов, поэтому проблема их дальнейшего размещения стоит достаточно остро. Однако многие тагильчане уверены, что строительство сортировочных линий – это половинчатое решение. Региону нужно активнее осваивать выпуск товарной продукции из переработанных материалов.

– Сортировочный завод – это нужный шаг к пониманию экологических проблем, связанных с мусором. Сортировка – это очень хорошо. Но конечная переработка всегда лучше. К этому нужно стремиться. Если выстроить полную цепочку, то мы и получим на выходе продукт, и уменьшим количество огромных полигонов, – уверен начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Алексей Сергеев.

Техника занята формированием нужного рельефа. Фото: Пресс-служба ООО «Компания «РИФЕЙ»