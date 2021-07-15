17 июля в Первоуральске пустят два салюта

Фейерверки запустят с двух площадок. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Первоуральска решили перенести празднования Дня города и Дня металлурга в онлайн. Единственным "живым" мероприятием 17 июля станет салют.

Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки концертную программу решено представить в онлайн-формате. Выступление известной группы «Город 312» и екатеринбургской кавер-группы «ГОДЖИ» можно будет посмотреть в ближайшую субботу.

Кроме того, 17 июля с 22:30 до 22:40 первоуральцы вживую смогут полюбоваться салютом. Фейерверки запустят с двух площадок. В честь Дня города – со стадиона «Уральский трубник» и в честь Дня металлурга – с акватории Нижнешайтанского пруда (между улицами Шагина, Ленина и Орджоникидзе).

Отмечается, что с 22:10 до 22:50 будет закрыто движение транспорта на улицах Орджоникидзе (от пересечения Космонавтов и Ленина до пересечения с Шагина), Шагина (от дома №1 и до дома №13) и Ленина (от пересечения Береговой до пересечения с Космонавтов).

"Традиционное награждение металлургов предприятия проведут на своих территориях с соблюдением всех принятых санитарных правил", - говорится в сообщении.

"Областной газете" также стало известно, что от Дня металлурга решили отказаться в Ревде. В 2021 году этот праздник отмечается 18 июля.

Добавим, ранее свердловские власти запретили проводить мероприятия с участием более 500 человек.

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