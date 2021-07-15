Евгений Куйвашев пообещал профинансировать строительство новой поликлиники в Каменске-Уральском

Сотрудники "РУСАЛ Кремний - Урал" задавали губернатору бытовые вопросы. Фото: Галина Соловьёва.

Во время поездки на завод "РУСАЛ Кремний-Урал" губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев успел пообщаться с сотрудниками предприятия. Их волновали не рабочие, а бытовые вопросы.

Свои вопросы главе региона задали 5 человек: и представители молодёжи, и люди более старшего возраста. Жителей города волновали отсутствие горячей воды, финансирование благоустройства придомовых территорий и строительства дорог. Один из вопросов был связан с отсутствием поликлиники в новом микрорайоне.

"У нас в городе есть новый микрорайон Южный, который активно строится. В нём новые школа, детский садик. У нас есть одна небольшая проблема: отсутствие поликлиники, как детской, так и взрослой. Ближайшая находится в четырёх кварталах от этого микрорайона. Хотелось спросить, возможно ли профинансировать строительство поликлиники из областного бюджета?", - обратилась к главе региона молодая девушка.

Евгений Куйвашев сказал, что власти уже приняли решение финансировать строительство больницы из областного бюджета, однако решения о том, где будет находиться эта поликлиника, пока нет.

"Это прорабатывается сейчас властями вместе со строителями, решают, чтобы на первых этажах вводимых жилых домов разместить такую поликлинику на 4-5 тысяч мест. Это реально, но для этого нужно подготовить соответствующий проект. Там должно быть изолированное водоснабжение, канализация и другие инфраструктуры. Как только строители подготовят этот проект, так мы его и профинансируем", - пояснил губернатор.