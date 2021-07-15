Из-за наводнения в Германии погибли более 40 человек, десятки пропали без вести

Синоптики дают неутешительные прогнозы относительно ливней. Фото: Павел Ворожцов

Из-за мощных ливневых дождей на территории немецких федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия произошли значительные подтопления. В результате разгула стихии погибло более 40 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

По данным немецкого издания Bild, число жертв наводнения на западе Германии возросло до 42 человек. Так, в районе Арвайлер насчитали 18 погибших, в Ойскирхене — 15. В городе Эшвайлер нарушена подача питьевой воды. Сейчас экстренные службы эвакуируют больницу, в которой размещены порядка 400 пациентов. В коммуне Шульд из-за непогоды обрушились шесть домов, ещё несколько находятся под такой угрозой.

Как передаёт РИА «Новости» со ссылкой на немецкую полицию, в земле Северный Рейн-Вестфалия известно о 20 погибших при наводнении. В спасательных работах помимо экстренных служб участвуют силы бундесвера. В округе Рейн-Эрфт объявлена чрезвычайная ситуация. По оценкам специалистов, существует угроза дальнейшего затопления территорий.

Немецкий телеканал SWR сообщает о 50–60 пропавших без вести людях. Официальные власти пока не говорят о числе пропавших.

Deutsche Welle отмечает, что дожди на западе Германии начались 14 июля. Метеорологи прогнозируют, что они продлятся до вечера пятницы, 16 июля. Ливни вызвал циклон Бернд, который установился на Западе Европы. Основной удар стихия нанесла по западным и юго-западным регионам Германии. Реки вышли из берегов и затопили улицы многих городов.