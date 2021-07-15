Евгению Куйвашеву за три дня поступило 200 обращений от жителей Каменска-Уральского

Все вопросы от каменцев были переданы мэру города во время сегодняшнего визита главы региона. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перед поездкой в Каменск-Уральский попросил в своём Instagram местных жителей поделиться проблемами, которые их волнуют. Поступило около 200 обращений. Все они были переданы мэру города во время сегодняшнего визита главы региона.

В список попали вопросы, заданные не только через Instagram, но и те, которые были оформлены через приёмную губернатора.

"По пути я сегодня заехал в один из дворов, о котором мне написали. Люди хотят его благоустроить. Механизм есть: необходимо подготовить заявку для участия в программе по формированию комфортной городской среды. Главе я дал поручение проконсультировать жителей этого двора и помочь с оформлением документов. Надеюсь, в следующем году уже этот двор преобразится, заеду посмотреть. Но есть, конечно, вопросы, требующие серьёзного финансирования, которые городскому бюджету не под силу. Здесь мы готовы подключаться", — сказал Евгений Куйвашев.

К таким вопросам относятся проблемы в сфере медицины. По словам губернатора, быстрых решений в этом области нет, но регион старается решать поступающие вопросы. В частности, для снижения нехватки кадров в медицинском университете в 2,5 раза увеличено количество целевых мест.

Кроме того, в этом году в города и сёла Свердловской области направились более 300 врачей-целевиков. На новое оборудование, ремонт больниц и строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов выделено более 3 миллиардов рублей.