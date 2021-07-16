Коронавирусные QR-коды, «Пищеблок» и экологическая реформа: самое интересное в номере за 16 июля

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Число больных COVID-19 в Свердловской области продолжает расти, поэтому вероятность введения системы QR-кодов на посещение общественных мест в нашем регионе, как в Москве, становится всё выше. Опираясь на пример столицы, журналист «Облгазеты» собрала ответы на все самые распространённые вопросы по QR-кодам.

Сериал «Пищеблок», снятый по одноимённому роману уральского писателя Алексея Иванова, показали на стриминговой платформе «КиноПоиск HD». Эта история про очень странные дела в пионерском лагере в 80-х годах прошлого века. «Облгазета» разбирается, что получилось у создателей.

Экологическая реформа, которая обходится нам недёшево, призвана решить проблему утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также подготовить значительную их часть к вторичному использованию. Огромные свалки, что отбирают у нас всё новые территории и нещадно смрадят, должны уйти в прошлое. Мусор примут заводы, где большую часть ресурсов отберут для вторичной переработки. В северной зоне Свердловской области реализуются два таких проекта по обращению с ТКО.