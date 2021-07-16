В Нижнем Тагиле отказались от салюта и концерта в День металлурга

Жители Нижнего Тагила останутся в этом году без концерта и салюта на День металлурга. Фото: Павел Ворожцов.

Ещё в одном городе Свердловской области отменили празднование Дня металлурга. От массовых мероприятий из-за сложной эпидобстановки отказались в Нижнем Тагиле.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе администрации муниципалитета, в этом году не будет салюта и концерта. При этом на предприятиях возможно проведение небольших торжественных церемоний, в том числе возложения цветов. Если они будут проводиться, то с соблюдением всех принятых санитарных правил, уточнили изданию.

Напомним, от Дня металлурга также решили отказаться в Ревде. А вот в Первоуральске в честь праздника прогремит салют. Его запустят 17 июля с акватории Нижнешайтанского пруда (между улицами Шагина, Ленина и Орджоникидзе).

В ближайшую субботу в Первоуральске отметят и День города. Горожане смогут посмотреть онлайн-выступление известной группы "Город 312" и екатеринбургской кавер-группы "ГОДЖИ". Салют запланирован со стадиона «Уральский трубник». Подробности тут.

В 2021 году День металлурга отмечается 18 июля.

Добавим, ранее свердловские власти запретили проводить мероприятия с участием более 500 человек.