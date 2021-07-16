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16 июля 2021, 14:49

Евгений Куйвашев представил свердловчанку Дарью Агупову к ордену Мужества посмертно

Пост Евгения Куйвашева

У Дарьи Агуповой остался шестилетний сын. Фото: скрин из Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил Дарью Агупову к ордену Мужества посмертно. Девушка спасла из воды тонущих мать и ребёнка, но сломала ногу, и в результате погибла сама.

Свердловчанка Дарья Агупова 3 июля спасла маму с двухлетним малышом, которые тонули в искусственном пруду в загородном доме под Дегтярском. Девушка увидела, что малыш скрылся под водой, а женщина захлёбывается, и в одежде бросилась доставать их из воды. Она неудачно ударилась ногой о бетонное дно, выложенное камнем, и сломала ногу. 

7 июля Дарье провели операцию под общим наркозом. На срастание костей организм ответил образованием тромбов. У девушки развилась лёгочная тромбофилия и она пережила клиническую смерть. Врачи делали всё возможное, но спасти жизнь Дарьи не удалось

"Это большая трагедия. Молодая девушка, мама шестилетнего сына, у которой впереди была целая жизнь, спасла двух человек, пожертвовав собой. Ей было всего 36. Я представил Дарью Агупову к Ордену Мужества. Посмертно", - написал в Instagram Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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