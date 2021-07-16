Публикуем адреса ярмарочных площадок в Свердловской области на 17 и 18 июля

Приобрести продовольственные и непродовольственные товары можно в 22 свердловских муниципалитетах. Фото: Владимир Мартьянов.

В ближайшие выходные, 17 и 18 июля, ярмарки пройдут в более чем 20 муниципалитетах Свердловской области. Самое большое количество площадок будет работать в столице Урала.

При этом ярмарка на главной площади уральской столицы, которая заявлена в списках, отменена. Ярмарочный сезон возобновится на данной площадке только после Дня города, рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии.

По данным сайта регионального министерства АПК, приобрести продовольственные и непродовольственные товары можно в следующих муниципалитетах: