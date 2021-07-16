Публикуем адреса ярмарочных площадок в Свердловской области на 17 и 18 июля

В ближайшие выходные, 17 и 18 июля, ярмарки пройдут в более чем 20 муниципалитетах Свердловской области. Самое большое количество площадок будет работать в столице Урала.
При этом ярмарка на главной площади уральской столицы, которая заявлена в списках, отменена. Ярмарочный сезон возобновится на данной площадке только после Дня города, рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии.
По данным сайта регионального министерства АПК, приобрести продовольственные и непродовольственные товары можно в следующих муниципалитетах:
- Армиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (17 июля с 9:00 до 18:00);
- Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00, а также на Академика Щварца, 17 (17-18 июля);
- Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00);
- Карпинск (Городская площадь) – универсальная ярмарка "День города" (17 июля с 10:00 до 17:00);
- Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная "Дачный сезон" (17 и 18 июля);
- посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября с 9:00 до 17:00);
- Кировград (ул. Свердлова, 53) – сельскохозяйственная ярмарка "Летняя" (17 июля с 9:00 до 15:00) и ул. Свердлова, 40 (до 3 октября);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 18 июля), а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);
- Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка, а также сельскохозяйственные – на ул. Ленина, 18, площади Победы, площади Ленина, у Дворца Спорта – (17 июля);
- Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь);
- Кушва (земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станционной) – универсальная ярмарка (17 и 18 июля);
- посёлок Баранчинский (по ул. Победы) – универсальная ярмарка (18 июля);
- Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (по 19 сентября с 9:00 до 17:00);
- Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (18 июля);
- посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (17 и 18 июля);
- пгт Верхняя Синячиха (ул. Октябрьская, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (17 июля);
- Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (17 и 18 июля с 9:00 до 17:00);
- село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (18 июля с 11:00 до 15:00);
- село Петрокаменское (ул. Бебеля, 1а) – универсальная ярмарка "День села" (17 июля с 10:00 до 15:00);
- Ревда (ул. Мира в район дома №35) – универсальная ярмарка "Лето-2021" (17 и 18 июля с 8:00 до 17:00);
- Реж (площадь ул. Калинина, 47) – универсальная ярмарка (17 июля);
- Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).