Школа в Солнечном будет похожа на образовательные учреждения в Академическом районе Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

На прошедшем вчера заседании правительства Свердловской области принято постановление о внесении изменений в региональную программу реализации основных направлений государственной политики в строительном комплексе.

Общий объём финансирования региональной строительной программы на 2021–2024 годы правительство области постановило увеличить аж на 8,4 миллиарда рублей. Департамент информационной политики области сообщает, что значительная часть этих средств будет направлена на строительство и реконструкцию объектов к Универсиаде-2023. Крупную финансовую подпитку получит строительство в Екатеринбурге Дворца водных видов спорта и Центра художественной гимнастики. Увеличат также финансирование реконструкции стадиона «Калининец».

Подготовке к Универсиаде были посвящены и другие решения, принятые на вчерашнем заседании областного правительства. В частности, утверждён порядок предоставления субсидии из областного бюджета НКО «Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо» на проведение капитального ремонта легкоатлетического стадиона. В то же время в госпрограмму были включены два объекта, с просьбой о помощи в строительстве которых к губернатору Евгению Куйвашеву обратились весной 2021 года жители села Косулино.

Прежде всего это здание новой школы на 500 мест, строительство которой обойдётся областной казне в 620 миллионов рублей, а также новое пожарное депо – эта стройка началась несколько лет назад, но была приостановлена из-за недостатка финансирования. Изменения, внесённые в строительную программу, гарантируют выделение необходимых средств на возведение этих объектов, в результате чего сдача в эксплуатацию нового здания для сельских огнеборцев ожидается уже в 2021 году, а новую школу косулинские ребятишки получат в самой ближайшей перспективе.

Отрадно, что в госпрограмму включено и строительство современного школьного комплекса в новом екатеринбургском микрорайоне Солнечный. По словам исполняющего обязанности главы областного министерства строительства и развития инфраструктуры Виктора Московских, из-за особого внимания Евгения Куйвашева к этому проекту он уже получил у местных жителей неофициальное название «губернаторский лицей», а местные власти прочат ему стать ядром культурно-образовательного кластера всего жилого массива.

Заметим, что финансирование решено увеличить и по ряду других направлений строительной программы. Таких, например, как помощь дольщикам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, обеспечение жильём детей-сирот. Кроме того, среди внесённых в программу новых социально значимых объектов – и строительство Центра культуры и искусств в Верхней Туре, спортивного комплекса «Колорит» в Богдановиче, плавательного бассейна в посёлке Цементный Невьянского городского округа, а также реконструкция Дворца культуры в селе Четкарино Пышминского района.

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