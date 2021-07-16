МЧС предупредило свердловчан о сильном ветре и грозе 17 июля

Берите с собой зонтики. Фото: Галина Соловьёва.

МЧС предупреждает жителей Свердловской области о непогоде 17 июля. Местами в регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 18 м/с и грозы.

ГУ МЧС России по Свердловской области просит граждан соблюдать меры безопасности. Непогоду рекомендуется переждать дома, закрыв все окна, двери и вентиляционные отверстия.

Если вы оказались на улице, постарайтесь зайти в помещение. Не прячьтесь под одинокими высокими деревьями и рекламными конструкциями.

Передвигаясь на машине, необходимо съехать на обочину и остановиться. Выходить из автомобиля не рекомендуется.

О возникновении ЧП жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Добавим, по данным Уральского гидрометцентра, 17 июля на севере Среднего Урала ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области потеплеет к концу недели до +27.