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Общество
16 июля 2021, 18:03

Школа и пожарное депо в Косулино вошли в свердловскую госпрограмму по строительству

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Строительство образовательного учреждения в Косулино оценивается в 630 миллионов рублей. Фото: Алексей Кунилов

Школа и пожарное депо в Косулино, а также лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга вошли в госпрограмму Среднего Урала по строительству. Решение принято 16 июля на заседании регионального правительства, которое прошло под председательством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Включение косулинской школы на 500 мест в госпрограмму «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» позволит проводить ритмичное финансирование строительных работ из регионального бюджета, производить контроль за их ходом и проследить за своевременным вводом объекта в эксплуатацию. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, стоимость строительства образовательного учреждения оценивается в 620 миллионов рублей.

Благодаря изменениям в госпрограмме, будет увеличено и финансирование строительства здания пожарного депо в селе Косулино. В итоге объект будет завершён до конца года.

В госпрограмму также вошло строительство школьного комплекса в микрорайоне Екатеринбурга Солнечный. По задумке авторов проекта, он станет ядром культурно-образовательного кластера микрорайона.

Общий объём финансирования строительной госпрограммы в Свердловской области в 2021–2023 годах увеличивается на 8,4 миллиарда рублей. Значительную часть средств направят на строительство и реконструкцию объектов Универсиады-2023. Значительная часть средств пойдёт на возведение Дворца водных видов спорта и Центра художественной гимнастики, а также на реконструкцию стадиона «Калининец».

В программу включили и новые социально значимые объекты. В их числе - строительство и реконструкция дворца культуры в селе Четкарино Пышминского района, строительство центра культуры и искусств в Верхней Туре, спорткомплекса «Колорит» в Богдановиче, бассейна в посёлке Цементный в Невьянском районе.

Напомним, в марте 2021 года Евгений Куйвашев побывал с рабочим визитом в Белоярском районе. Тогда жители села Косулино обратились к нему с просьбой помочь в решении целого ряда вопросов. В частности, граждане просили возвести новую школу, так как старая переполнена.

Тогда Евгений Куйвашев отметил, что Косулино, благодаря удобной логистике и близости к Екатеринбургу, в последние годы привлекает множество семей с детьми, из-за чего единственная школа на 584 места оказалась перегружена – фактически в ней сейчас учится 1 140 детей.

В июне 2020 года губернатор дал поручения по итогам личного приёма граждан, который состоялся в режиме видеоконференции. Одно из них касалось строительства пожарного депо в Косулино.

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Областная газета Свердловской области

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