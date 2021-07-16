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Общество
16 июля 2021, 18:37

День города в Екатеринбурге пройдёт в онлайн-формате

Салют

Информации по поводу проведения праздничного салюта ещё не объявлена. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге День города перенесли в онлайн-формат. Отмена праздничных гуляний связана с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе.

Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов в видео с еженедельным подведением итогов, которое опубликовано у него в Instagram.

"Начну не с самых приятных новостей. Празднование Дня города в этом году вновь пройдет в онлайн-формате. К сожалению, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в нашем регионе не позволяет нам отметить этот праздник с размахом", - сказал градоначальник.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса День города в Екатеринбурге также прошёл онлайн. Трансляции вели два городских телеканала: "Четвёрка" и "Студия-41".

В этом году из-за роста числа заболевших в онлайн перенесли концерт группы "Город-312", которая должна была выступить на Дне города в Первоуральске, зато там запустят праздничный салют.

В Нижнем Тагиле отказались от массовых гуляний на Дне металлурга. Мероприятия пройдут только на предприятиях. В Ревде праздник и вовсе отменили. 

Областная газета Свердловской области

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