День металлурга и глобальные реформы в российском футболе: самое интересное в номере за 17 июля

Доброе утро, дорогие читатели!

Завтра на Среднем Урале отметят День металлурга. В преддверии праздника принято вспоминать, что металлургические предприятия обеспечивают больше половины областного валового регионального продукта. И что именно благодаря им формируется значительная часть регионального бюджета. Например, в 2020 году металлургические компании, работающие в Свердловской области, заплатили в федеральный, региональный и местный бюджеты 68,8 млрд рублей – это 17,7 процента от всех налоговых поступлений.

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что готовит реформу российского футбола. В заявлении говорится, что всеми любимый вид спорта в стране стагнирует в экономическом плане, а «в спортивном смысле ситуация настораживает ещё сильнее». Исследованием наших чемпионатов занималась нидерландская компания Hypercube («Хайперкуб»), которая предложила несколько вариантов изменений. Как бы сейчас к ним ни относились, ясно одно – перемены в нашем футболе назрели, и РФС это понимает.

Пригороды крупных городов нынче облеплены коттеджными посёлками и садами. Но многие горожане, наоборот, стремятся приобрести дачу подальше от мегаполиса, поближе к первозданной природе. Ради этого мирятся с тем, что добираться до неё придётся несколько часов и часть пути предстоит проделать по лесной грунтовой дороге. Именно такая дача у первого фотокорреспондента «Областной газеты» Владимира Казакова, к которому мы напросились в гости.