Глава Каменска-Уральского поздравил жителей с Днём города

320-летие Каменска-Уральского отметят карнавальным автопробегом и салютом. Фото: Павел Ворожцов

Глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов обратился к жителям с поздравлениями по случаю Дня металлурга и 320-летия со дня выплавки первого пуда чугуна. Именно с этого дня ведётся история Каменска-Уральского как города.

Градоначальник подчеркнул, что эти два праздника стали в Каменске-Уральском одним целым. «Наш город появился на свет и вырос, потому что на этой земле по указу Петра I был построен Каменский завод. В этом году исполнится 320 лет с того дня, когда домна Каменского железоделательного завода выдала первые 16 пудов чугуна», - сказал Алексей Герасимов.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны жители города самоотверженно ковали Победу. Благодаря их заслугам Каменску-Уральскому присвоено звание «Город трудовой доблести», отметил градоначальник. «Всем жителям города желаю крепкого здоровья и благополучия. Пусть в каждом доме, в каждой семье будут мир и согласие, любовь и забота. Пусть каждый найдёт себе дело по душе. Пусть исполняются мечты», - обратился Алексей Герасимов к жителям.

Сегодня, 17 июля, в Каменске-Уральском по случаю празднования Дня города состоится карнавальный автопробег. По мнению оргкомитета, такой формат станет «наиболее санитарно-эпидемиологически безопасным способом проведения праздника, не будет способствовать массовому скоплению людей в одном месте».

Автопробег, вместо привычного пешего карнавала, станет ключевой частью празднования Дня города. По центральным улицам Каменска-Уральского проедут 19 автомобилей, «облаченных в космическое обмундирование», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Колонна стартует в 18:00 от санатория «Чистый ключ» и проедет до фонтана на площади Горького. Скорость движения автомобилей по проспекту Победы, улицам Кадочникова и Алюминиевая составит 15-20 километров в час. Остановок не будет.

В 22:50, когда на город опустятся сумерки, прогремит праздничный салют. Залпы будут производить с двух точек – в центре, у мототрассы «Юность», и в жилом районе Южный. Фейерверк будет удобно смотреть с проспекта Победы, улиц Ленина, Кирова, с монумента Пушка. Красногорцы смогут полюбоваться фейерверком в сквере «Молодежный» и с улицы Каменская.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, какие площадки будут доступны каменскуральцам на Дне города. С более подробной программой можно ознакомиться тут.

День города Каменск-Уральский празднует в третье воскресенье июля, когда свой профессиональный праздник отмечают металлурги. А вот днём рождения города принято считать другую дату – 15 октября 1701 года, именно тогда основанный на реке Каменка железоделательный завод выдал свою первую продукцию.

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