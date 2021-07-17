Евгений Куйвашев вручил главе Первоуральска папку с нерешёнными проблемами города

О проблемах Первоуральска губернатору рассказала местная журналистка. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 17 июля, накануне Дня металлурга, посетил Первоуральск. О городе с его насущными проблемами главе региона рассказали местная журналистка и её подруга.

Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что перед визитом получил предложение увидеть «настоящий город». Со слов губернатора, Светлана Колесникова хотела показать отличные от гостевых маршруты и поделиться реальными проблемами «без ленточек и громких слов».

«Мы с девушками несколько часов гуляли по Первоуральску. Обсудили всё. Ремонт моста, пробки, нехватку мест в школах и детских садах, отсутствие освещения в посёлке Молодёжный», - написал Евгений Куйвашев.

Глава региона в своём посте указал и на проблемы городской больницы. В частности, там не хватает врачей и медицинского оборудования. Евгений Куйвашев заявил, что уже дал министру здравоохранения области Андрею Карлову поручение «разобраться, что случилось в городской больнице с компьютерным томографом и ангиографом, и поставить их в Первоуральск».

Кроме того, губернатор написал, что передал папку с остальными проблемами, на которые жаловались горожане, в руки главе Первоуральска Игорю Кабецу.

Отметим, что это вторая поездка, которую губернатор анонсировал в Instagram и просил местных жителей рассказать о насущных проблемах. Ранее он посетил Каменск-Уральский.