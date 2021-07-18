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18 июля 2021, 09:14

Людмила Бабушкина поздравила уральцев с Днём металлурга

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Людмила Бабушкина пожелала крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина от лица всего депутатского корпуса поздравила руководителей, ветеранов и работников горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником - Днём металлурга. Она отметила важную роль отрасли для региона и страны и пожелала крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия.

Людмила Бабушкина напомнила, что металлургия более трёх столетий является основой экономики Среднего Урала. «В структуре промышленности Свердловской области свыше половины объёма производства занимает горно-металлургический комплекс. Уральские металлургические предприятия с демидовских времён - крупные мировые поставщики металла и родоначальники многих передовых технологий. Горно-металлургический комплекс Свердловской области вносит весомый вклад в процветание Урала, в укрепление мощи и авторитета России», - подчеркнула она.

Председатель областного Законодательного собрания сказала и об ответственном подходе предприятий к природопользованию и социально-экономическому развитию территорий. «Металлургические предприятия региона заботятся об экологии и безопасности производства, развивают профессиональное образование, реализуются инициативы, направленные на улучшение жизненной среды в здравоохранении, спорте, культуре, благоустройстве территорий. Инвестиции металлургов в социальную сферу, в природоохранные мероприятия, в строительство повышают качество жизни уральцев, создают перспективное будущее для региона в целом. Пусть профессиональный успех сопутствует во всех ваших делах и начинаниях!» - обратилась Людмила Бабушкина.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил металлургов с профессиональным праздником во время рабочей поездки в Каменск-Уральский.

Областная газета Свердловской области

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