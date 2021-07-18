Евгений Куйвашев поздравил металлургов с профессиональным праздником

Губернатор поблагодарил металлургов за добросовестный труд, большой вклад в развитие региона. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил металлургов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Он отметил, что металл является достоянием нашей страны, а День металлурга стал для многих народным и семейным праздником.

По словам главы региона, даже в сложный период эпидемии уральские предприятия сохранили трудовые коллективы, высокие показатели производства и социальные программы. «Металлурги продолжают помогать городам и посёлкам Свердловской области. От всей души благодарю руководителей предприятий, металлургов, ветеранов отрасли за добросовестный труд, большой вклад в развитие региона. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания», - сказал Евгений Куйвашев.

Как писала «Областная газета», с профессиональным праздников металлургов сегодня поздравила и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.