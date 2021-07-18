Темы дня

Общество
18 июля 2021, 13:27

Евгений Куйвашев поздравил металлургов с профессиональным праздником

Евгений Куйвашев

Губернатор поблагодарил металлургов за добросовестный труд, большой вклад в развитие региона. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил металлургов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Он отметил, что металл является достоянием нашей страны, а День металлурга стал для многих народным и семейным праздником.

По словам главы региона, даже в сложный период эпидемии уральские предприятия сохранили трудовые коллективы, высокие показатели производства и социальные программы. «Металлурги продолжают помогать городам и посёлкам Свердловской области. От всей души благодарю руководителей предприятий, металлургов, ветеранов отрасли за добросовестный труд, большой вклад в развитие региона. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания», - сказал Евгений Куйвашев.

Как писала «Областная газета», с профессиональным праздников металлургов сегодня поздравила и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.07.2021, 14:57 / Спорт
Российских гребцов сняли с Олимпиады в Токио
18.07.2021, 13:59 / Общество
Коронавирус в России за сутки подтвердили у 25 018 человек
18.07.2021, 13:45 / Общество
В Свердловской области COVID-19 за сутки выявили у 486 человек
18.07.2021, 13:27 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил металлургов с профессиональным праздником
18.07.2021, 12:17 / Общество
Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Москву задержали на 7 часов 40 минут