По требованию прокуратуры в школе №5 Нижней Салды откроют 10-й класс

В Центре образования №7 хотели открыть сразу два десятых класса. Фото: Павел Ворожцов

В Нижней Салде по требованию прокуратуры восстановлены права школьников на получение образования. В школе №5 открыт 10-й класс.

Прокуратура установила, что 5 февраля управление образования администрации Нижней Салды издало приказ, согласно которому в новом учебном году на территории муниципалитета планируется открыть два 10-х класса, причём оба в МАОУ «Центр образования № 7». В этих классах должны обучаться 50 школьников.

В школе №5 при этом открывать 10-й класс не планировалось. Вместе с тем, по данным управления образования, для приёма в 10-й класс МБОУ «СОШ № 5» подано 13 заявлений. Проверка показала, что родители выпускников 9-х классов школы №5 не согласны возить детей на учёбу и обратно в расположенный в трёх километрах Центр образования № 7.

Школьные автобусы в Нижней Салде не предусмотрены. В управлении образования города сочли, что ученики должны добираться до школы с использованием общественного транспорта. Между тем, интервал движения маршрутных автобусов составляет от 40 минут до 2 часов.

Прокуратура города принесла протест на приказ управления образования администрации города от 5 февраля 2021 года. В документ были внесены изменения, согласно которым принято решение открыть 10-й класс в школе №5, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.