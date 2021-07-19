У екатеринбурженки арестовали Audi A4 за долг по автокредиту

Audi A4 обнаружили в другом городе. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы изъяли Audi A4 у жительницы Екатеринбурга. Женщина задолжала порядка 640 тысяч рублей по автокредиту.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, самостоятельно екатеринбурженка долг по кредиту не погашала, а автомобиль передала в пользование своему родственнику. Судебные приставы обнаружили Audi A4 в Верхней Пышме. На транспортное средство был составлен акт описи и ареста. Машину передали на ответственное хранение спецорганизации.

Отмечается, что в процессе ареста автомобиля в машине находился должник по алиментам. Задолженность мужчины составила свыше 130 тысяч рублей. Ему было вручено предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей).