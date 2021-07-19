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Общество
19 июля 2021, 09:50

У екатеринбурженки арестовали Audi A4 за долг по автокредиту

Audi A4

Audi A4 обнаружили в другом городе. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы изъяли Audi A4 у жительницы Екатеринбурга. Женщина задолжала порядка 640 тысяч рублей по автокредиту.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, самостоятельно екатеринбурженка долг по кредиту не погашала, а автомобиль передала в пользование своему родственнику. Судебные приставы обнаружили Audi A4 в Верхней Пышме. На транспортное средство был составлен акт описи и ареста. Машину передали на ответственное хранение спецорганизации.

Отмечается, что в процессе ареста автомобиля в машине находился должник по алиментам. Задолженность мужчины составила свыше 130 тысяч рублей. Ему было вручено предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей).

Областная газета Свердловской области

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