Семён Спектор удостоился знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени

Семён Спектор удостоился почётного знака за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития. Фото: Александр Исаков.

Почётный гражданин Свердловской области, нейрохирург и председатель областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семён Спектор (Шлема Спектор) удостоился знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Семён Спектор удостоился почётного знака за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития.

"Наградить знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени Спектора Шлема Ицьковича - заместителя председателя попечительского совета при государственном автономном учреждении здравоохранения "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн", - говорится в документе, который будет опубликован в номере "Областной газеты" 20 июля.

Добавим, что 25 июля 2021 года Семёну Спектору исполнится 85 лет. Он более 30 лет возглавлял Свердловский госпиталь для ветеранов войн, был депутатом областной Думы, работал в правительстве региона. В 2017 году Президент России Владимир Путин объявил благодарность уральскому нейрохирургу, а в январе прошлого года Евгений Куйвашев наградил почётного гражданина Свердловской области юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг".