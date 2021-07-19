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Общество
19 июля 2021, 13:47

Таможенники не пустили в Екатеринбург китайские кеды и сланцы из Узбекистана

немаркированная обувь

Провести пытались мешки и коробки с обувью общим весом две тонны. Фото: пресс-служба УТУ.

Надзорные органы задержали свыше 6 тысяч единиц немаркированной обуви. Продукцию пытались ввезти из Казахстана в Екатеринбург.

Китайские кеды и узбекские сланцы без обязательной маркировки «Data Мatrix» были выявлены тюменскими таможенниками во время проверки автомобиля Fiat Ducato на российско-казахстанской границе. В машине находились мешки и коробки с обувью общим весом две тонны, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В рамках возбуждённого дела об административном правонарушении по ст. 15.12 КоАП России (Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) товар изъят специалистами Роспотребнадзора. Максимальный размер штрафа, который может грозить нарушителям составит до 300 тысяч рублей.

Напомним, с 1 июля 2020 года согласно Постановлению Правительства РФ от 05.07.2019 N 860 на территории России введена обязательная цифровая маркировка обувных товаров средствами идентификации.

Областная газета Свердловской области

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