Что притягивает шахматистов на Плотинку в Екатеринбурге?

Виктор Ерёминко (слева) и Генрих Вагин (справа) уже много лет играют в шахматы на Плотинке. Фото: Маргарита Бердюгина

Сегодня в мире отмечается Международный день шахмат. В эту игру любят играть многие, а в Екатеринбурге есть даже своеобразный клуб шахматистов. Пенсионеры из разных районов города не один десяток лет практически ежедневно собираются на Плотинке, в самом центре уральской столицы, чтобы сыграть несколько шахматных партий.

По проспекту Ленина постоянно проезжает транспорт и снуют прохожие, но на участке над подземным переходом, называемом в народе именем Виктора Цоя, почти всегда одна и та же картина: пенсионеры разных возрастов играют в шахматы партию за партией. Рядом с каждым — бутылка, у кого с водой, у кого – с соком, однако в холодное время годы их заменяют термосы с горячим чаем.

Возраст игроков — от 50 до 90 лет. Один из них, Генрих Вагин, приподнимает кепку между ходами и вытирает лоб салфеткой. Ему 88 лет, шахматы любит с детства — ещё 10-летним мальчишкой выиграл турнир на Уралмаше. А сейчас приходит поиграть на Плотину, чтобы не потерять форму и просто общаться.

Ближе к вечеру вокруг шахматистов на Плотинке собираются зрители, обмениваются репликами, кто-то даже выкрикивает подсказки игрокам.

— Как ты так играешь – отдаёшь слона на ровном месте?! — возмущается мужчина из числа зрителей.

— Пешкой вперёд, пешкой вперёд! Давай! — подбадривает другой зритель второго игрока.

— Лёня, ты что так расслабился?! — выкрикивает другой мужчина.

— Знаешь, как я выигрываю? Миша знает, — отвечает ему Лёня.

— Миша, может, и знает, а мы пока не видим.

Помериться умением в шахматах может каждый: к екатеринбургским игрокам присоединяются как жители, так и гости города.

— Мы прописку не спрашиваем, – говорит старожил этого своеобразного клуба шахматистов Леонид Пастухов. — Любой может подойти и выбрать партнёра для партии. Но если слабо играешь, может быть неинтересно.

Навскидку Леониду Пастухову можно дать лет 50: звучный голос, сам стройный, активный. Но в ходе разговора выясняется, что ему 75 лет.

— Может, шахматы сохранили меня, — с улыбкой говорит Леонид Пастухов. — Футболисты уходят рано, хоккеисты, по-моему, ещё раньше, а вот шахматисты нет. В какой-то мере шахматы спасают от деменции, от хандры. Конечно, есть и онлайн-шахматы, но я не люблю Интернет. Мне нужно именно общение, контакт с партнёром по партии.

СПРАВКА «ОГ» Международный день шахмат отмечается с 1966 года. Инициатором его создания стала Всемирная шахматная федерация, но традицию празднования заложил ЮНЕСКО. Праздник отмечается в 178 странах. В этот день под эгидой Всемирной шахматной федерации проводятся разные шахматные мероприятия и соревнования.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ Дмитрий РОГОЗИН, кандидат социологических наук, директор Центра методологии федеративных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС): – Желание жить положительно влияет на самоопределение, когда человек относит себя к конкретной социальной или профессиональной группе. Игра в шахматы упомянутых героев – это не способ продлить жизнь, это сама жизнь. Это ответ на вопрос: «Ты кто?» Тот, кто играет в шахматы на Плотинке. Раньше почти в каждом дворе играли в домино, это тоже классно. Бабушки сидели на лавочках, это тоже классно. Ты понимаешь, что это классно, когда это уходит как явление. Наталья КЛУС, нутрициолог-геронтолог: — Чтобы дольше сохранять жизнелюбие, оставаться в здравом уме и трезвой памяти, важно не терять связи с обществом. Занимайтесь умеренной физической нагрузкой, продолжайте ставить себе цели, например, здоровое старение, чтобы увидеть взрослыми детей и внуков, стать для них примером. Конечно, качество жизни определяется базовыми потребностями: правильная пища, безопасность, здоровье, но жить в удовольствие помогают и хобби, новые знакомства.