Людмила Бабушкина рассказала Евгению Куйвашеву о работе депутатов уходящего созыва ЗССО

Губернатор обсудил с председателем Заксобрания взаимодействие исполнительной власти с депутатами. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 19 июля провёл рабочую встречу с председателем Законодательного собрания региона Людмилой Бабушкиной. Она состоялась в преддверии заключительного для нынешнего созыва депутатов заседания ЗССО.

Областной парламент 27 июля соберётся на очередное заседание. Оно станет последним для действующего созыва депутатов. «Мы завершаем созыв 2016-2021 годов, завершаем весеннюю сессию, и я могу сказать, что депутаты выполнили те задачи, которые перед нами ставил Президент России, с которыми обращался губернатор Свердловской области. 27 июля у нас завершающее заседание, на котором мы будем рассматривать полтора десятка законодательных актов, которые важны для экономики нашего региона, для жителей», - сказала Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина отметила, что депутаты работали в тесной связке с исполнительными органами госвласти Свердловской области, что было особенно важным в период пандемии коронавируса, когда наименее социально защищённые группы населения особенно нуждались в помощи. «Это и поддержка ветеранов по газификации, это снижение транспортного налога, это возможность получения региональных и федеральных льгот без предоставления дополнительных справок, по имеющейся информации, и другие вопросы», – уточнила председатель Заксобрания Свердловской области.

Кроме того, напомнила она, на Среднем Урале были приняты законы, направленные на поддержку самозанятых граждан, малого, среднего и крупного бизнеса. С соответствующими законодательными инициативами нередко выступал глава региона. Людмила Бабушкина также упомянула ряд законов, направленных на поддержку тех, кто инвестировал в экономику, внедрял новые технологии в промышленное производство.

Как писала «Областная газета», в повестку 60-го заседания Законодательного собрания Свердловской области включено 30 вопросов. Среди них: присвоение звания «Город трудовой доблести», «гаражная амнистия», предоставление второго высшего образования за счёт бюджета, вопросы здравоохранения, социальной поддержки и другие.