Власти Екатеринбурга расширили список объектов культурного наследия для обновления

Дом на ул. Тургенева, 15, где раньше жил Илья Маклецкий, тоже попал в список. Фото: Яндекс.Карты, панорама.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов внёс изменения в перечень объектов культурного наследия, которые отремонтируют в 2021-2025 годах. Список пополнился двумя зданиями.

Ранее в перечне числилось 12 объектов. Прежний список смотрите здесь.

Сейчас в него включили жилой дом по адресу ул. Тургенева, 15а - здесь жил директор Екатеринбургского отделения Волжско-Камского банка, почётный гражданин города Илья Захарович Маклецкий.

Кроме него, в список попало здание на ул. Воеводина, 5. Раньше здесь располагался госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление. Сейчас в стенах этого объекта культурного наследия располагается Екатеринбургский музей изобразительного искусства.

Напомним, всего из бюджета муниципалитета в 2021-2025 годах на сохранение объектов культурного наследия будет выделено 520,4 млн рублей, в том числе 86,9 млн - в этом году.