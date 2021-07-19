Евгений Куйвашев поручил вырубить в Екатеринбурге все тополи

Евгений Куйвашев уверен, что за 10-15 лет все тополя в Екатеринбурге можно заменить на другие деревья. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник, 19 июля, совершил объезд нескольких парков Екатеринбурга, чтобы оценить их состоянии. По итогам объезда глава региона поручил мэру уральской столицы Алексею Орлову приступить к работе по вырубке всех тополей в городе и замене их другими деревьями.

"Везде есть общая проблема: основная часть деревьев - тополя. Пух от которых надоел уже практически всем: мало того, что он лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, в этом году он стал причиной сотен пожаров. Уверен, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что многие уральские города сталкиваются с проблемой нехватки зелени, и местных жителей зачастую расстраивает вырубка старых и больных деревьев. Однако для замены тополей другими деревьями, их необходимо сначала убрать, поэтому глава региона попросил екатеринбуржцев отнестись к действиям властей с пониманием.

В свою очередь уральские экологи поддержали поручение Евгения Куйвашева, подчеркнув, что работу по замене деревьев можно провести "очень деликатно, последовательно". По словам эколога Игоря Рузакова, экспертный совет при администрации Екатеринбурга занимался темой водно-зелёного каркаса города, куда также входит вопрос зелёных насаждений, больше года.

"Конечно, нужно все вопросы, связанные с состоянием почвы, воздуха, зелёных насаждений, решать в комплексе. При этом необходимо экспертное сопровождение и, что очень важно, качественное кадровое обеспечение. Надеюсь, эта работа будет продолжена, и здесь и я, и другие эксперты главу региона готовы поддержать", - передаёт слова Игоря Рузакова департамент информполитики Свердловской области.

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