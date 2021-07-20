Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа

Напомним, что авиасообщение в Танзанию и Турцию было приостановлено с 15 апреля, однако перелёты в Турцию возобновили раньше - с 22 июня. Фото: Евгения Скачкова

Авиасообщение с Танзанией не откроется ещё минимум месяц. Наложенные ограничения продлены до 17 августа включительно.

Такое решение принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 17 августа 2021 года", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Напомним, что авиасообщение в Танзанию и Турцию было приостановлено с 15 апреля. С 22 июня Россия начала восстанавливать регулярное авиасообщение с Турцией, однако Танзания по-прежнему остаётся практически недоступной для россиян. С 28 июня из РФ также возобновились перелёты в США, Италию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, на Кипр, в Северную Македонию.

В Танзании с начала пандемии выявлено всего более 500 случаев коронавируса.