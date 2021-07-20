Дамир Юсупов станет членом Общественной палаты Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил 14 членов областной Общественной палаты. В их число вошёл Герой России, лётчик "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов.

В новый состав консультативно-совещательного органа глава региона также включил:

"Утвердить членами Общественной палаты Свердловской области", - говорится в подписанном сегодня указе губернатора. Евгений Куйвашев предложил утверждённым членам ОП приступить к формированию полного состава.

Напомним, что в состав Общественной палаты Свердловской области входит 42 человека. По 14 членов утверждают губернатор Свердловской области и региональное Законодательное собрание. Депутаты рассмотрели свой список членов ОП на очередном заседании 13 июля. Ещё 14 человек будут определены уже утверждёнными членами Общественной палаты. Их выберут из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на Среднем Урале.

Лётчик Дамир Юсупов прославился на всю страну 15 августа 2019 года, когда спас со своим экипажем жизни более 200 пассажиров самолёта Airbus A321 рейса Москвы - Симферополь, совершив аварийную посадку в Подмосковье. Благодаря отважным действиям пилотов в результате происшествия никто не погиб. Глава государства своим указом присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев РФ, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

В этом году ходили слухи о возможном участии Дамира Юсупова в выборах в Госдуму, однако они не подтвердились. Сам он заявлял, что хочет летать, а участие в политике - для него под вопросом.