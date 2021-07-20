В чью пользу штрафуют нарушителя прав потребителя?

Отношения с потребителями лучше выяснять вне судебных стен. Дешевле выйдет. Фото: Алексей Кунилов

– Заказала изготовление мебели для кухни, полностью оплатила заказ, но все сроки, указанные в договоре, давно прошли, а товар я так и не получила, – пожаловалась в редакцию постоянная читательница «Облгазеты» из Екатеринбурга Марина Ступина. – На устные обращения в фирме не реагируют, подала письменную претензию с просьбой либо установить мебель, либо вернуть деньги, но реакции никакой. Собираюсь подавать в суд на эту мебельную фирму. Подскажите, какие требования можно предъявить за неисполнение условий договора?

– Как раз попытка добиться выполнения условий договора или возврата денег в досудебном порядке играет на руку потребителю, – говорит юрист из Екатеринбурга Дмитрий Новосёлов. – А нежелание организации, которая грубо нарушила условия договора, удовлетворить без суда претензию заказчика, усугубляет её вину и грозит внушительными денежными санкциями.

Согласно Закону о защите прав потребителей, за срыв сроков договора, за отказ исполнить условия договора или вернуть деньги потребитель получает право взыскать не только уплаченную по договору сумму, но и неустойку, а также потребовать компенсации морального вреда.

Как пояснил юрист, неустойка (пени), согласно части 3 статьи 23.1 Закона о защите прав потребителей, уплачивается за каждый день просрочки в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Насчитывается неустойка со дня, когда договор должен был быть выполнен, до дня его исполнения или со дня возврата уплаченных по договору денег.

Если же спор между потребителем и исполнителем дошёл до суда, то за отказ удовлетворить требования потребителя, изложенные в претензии, исполнитель может быть оштрафован. Размер штрафа по закону немалый и достигает половины цены иска.

– Штраф по Закону о защите прав потребителей за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя взыскивается в пользу приобретателя услуги или товара, – объяснили «Облгазете» в Свердловском областном суде.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №130 от 21.07.2021