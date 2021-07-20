Михаил Мишустин утвердил главные направления финансирования зелёных проектов

Документ касается проектов, связанных с энергетикой, промышленностью, обращением с ТКО, водоснабжением и водоотведением. Фото: Александр Зайцев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об основных целях и направлениях системы финансирования зелёных проектов. Документ касается проектов, связанных с энергетикой, обращением с отходами, водоснабжением и водоотведением.

Финансирование таких инициатив будет осуществляться за счёт специальных облигаций и кредитов, с помощью которых предприниматели смогут на выгодных условиях привлечь внебюджетные средства. В подписанном Михаилом Мишустиным документе указано, что зелёные проекты должны соответствовать целям международных документов в области климата и устойчивого развития. К адаптационным проектам предъявляются несколько иные требования, однако, они не должны противоречить российским приоритетам в сфере экологии.

В качестве приоритетных указаны проекты, направленные на снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, энергосбережение и повышение эффективности использования ресурсов. Под программу финансирования попадают зелёные проекты, реализующиеся в сферах сельского хозяйства, обращения с ТКО, строительства, энергетики, транспорта, промышленности, водоснабжения и водоотведения.

"Распоряжение поможет сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты. В продолжение этой работы в ближайшее время будут представлены критерии отбора зелёных проектов и утверждён механизм их верификации", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

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